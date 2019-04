„Hilfsmarathon“ geht in die fünfte Runde

Im Rahmen der „72-Stunden Aktion“ beteiligen sich wieder tausende Jugendliche an sozialen Projekten. Das Koordinationsteam des Dekanats Mosbach-Buchen stellte seine Planungen vor.

Neckar-Odenwald-Kreis. Die „Welt ein Stückchen besser machen“ in nur drei Tagen. Unter diesem Motto beteiligen sich vom 23. bis 26. Mai wieder tausende Jugendliche bundesweit in sozialen Projekten im Rahmen der „72-Stunden-Aktion“.

Bei der Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) haben die Teilnehmer drei Tage Zeit, um ein Projekt umzusetzen. Nach 2001, 2004, 2009 und 2013 geht der „Hilfsmarathon“ damit bereits in die fünfte Runde. Er ist über die Jahre gewachsen: Bei der Erstauflage 2001 nahmen 30 000 Kinder und Jugendliche teil, 2013 waren es schon 115 000.

Koordinationsteam zufrieden

Auch im Dekanat Mosbach-Buchen meldeten sich wieder viele Teilnehmer für die Aktionstage an: 279 junge Menschen in zwölf Gruppen sind dabei, wie der verantwortliche Koordinationskreis des Jugenddekanats Mosbach-Buchen bei einem Pressegespräch mitteilte.

„Wir sind mit dieser Zahl sehr zufrieden. Das ist ein tolles Ergebnis“, sagt die Jugendreferentin des Dekanats, Carmen Breitinger. Die 72-Stunden-Aktion solle besonders die Vielfalt von Jugendarbeit verdeutlichen. „Wir wollen die jungen Menschen durch das Projekt dazu animieren, sich eigenverantwortlich zu engagieren.“ Mit der Aktion will das Dekanat aber nicht nur junge Katholiken ansprechen: „Wir haben den Rahmen bewusst groß gehalten. Jeder Interessierte ist willkommen“, betont Breitinger.

Ökologisch, sozial, politisch, interreligiös – den Gruppen sind bei der Projektplanung keine Grenzen gesetzt. Die einzige Vorgabe ist, dass das Projekt einem uneigennützigen Zweck dienen muss.

Mehrere Möglichkeiten

Neben der „Do it“-Variante, bei der die Teilnehmer selbst eine Idee für ein soziales Projekt einbringen, gibt es mit der „Get it“-Variante auch eine Möglichkeit für Interessierte, die nicht selbst auf eine Idee kommen. „Die Teilnehmer können bei dieser Variante Wünsche äußern, haben aber kein direktes Mitspracherecht und werden von uns mit ihrer ’72-Stunden-Aufgabe’ überrascht“, erklärt Marie-Luisa Breunig, ebenfalls Jugendreferentin im Dekanat. Neu ist die „Connect it“-Variante, mit der die Gruppen die Möglichkeit haben, gemeinsam mit einer anderen Gruppe ein Projekt zu realisieren. In Buchen hat sich zum Beispiel die Feuerwehr mit den Ministranten zu einem Aktionsteam zusammengeschlossen.

„Mit diesem zusätzlichen Angebot wollen wir auch noch einmal den Mehrwert von Vernetzungen verdeutlichen“, erläutert Carmen Breutinger die Vorteile einer solchen Kooperation.

Startschuss fällt um 17.07 Uhr

Der Koordinationskreis wirbt mit zahlreichen Aktivitäten über die sozialen Medien für die „72-Stunden-Aktion“. Gut einen Monat vor dem Start der Projekte wird das Dekanat die einzelnen Gruppen und Projekte vorstellen. Der offizielle Startschuss für die Aktion fällt dann am Donnerstag, 23. Mai, um 17.07 Uhr an den verschiedenen Projektorten. Gruppen, die sich für die „Get-it“-Variante entschieden haben, erhalten an diesem Tag ihre Aufgabe.

Mit den Schirmherren der Aktion, Dekan Johannes Balbach, Landrat Achim Brötel und Minister Peter Hauk, ist am Freitag, dem zweiten Projekttag, der Besuch von mehreren Aktionsgruppen geplant. Im Juni, einen Monat nach der Aktion, gibt es dann ein großes Abschlussfest mit allen Teilnehmern.

Dass die Aktionstage mit den Kommunal- und Europawahlen kollidieren, sei aus Sicht der Verantwortlichen zwar nicht „ganz optimal“, dieser Umstand bereite ihnen aber auch nicht übermäßige Sorgen. Sie ermutigen die Jugendlichen vielmehr, trotz der Aktionstage an der Wahl, etwa per Briefwahl, teilzunehmen. Die verschieden Aktionen sollen kein „Strohfeuer“ sein. „Optimal wäre es, wenn die Projekte auch nach den drei Tagen weitergeführt werden“, unterstreicht Carmen Breitinger. Positive Beispiele aus der vergangenen „72-Stunden-Aktion von 2013 seien das Helmuth Galda Haus in Buchen oder der Spielplatz im Kinder- und Jugenddorf Klinge bei Seckach.

Wer hält bis zum Schluss durch?

Der 26. Mai verspricht ein besonders spannungsgeladener Tag zu werden: Um 17.07 Uhr endet für die Gruppen die „72-Stunden-Aktion“ – dann wird sich zeigen, wer beim „Hilfsmarathon“ bis zum Schluss durchgehalten hat. Nur weniger als eine Stunde später liegen die ersten Hochrechnungen der Kommunal- und Europawahlen vor.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019