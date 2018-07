Hochklassige Spiele beim VfR Gommersdorf auf dem Programm

Anzeige

Gommersdorf.Wie in jedem Jahr startet der VfR Gommersdorf auch in diesem Jahr mit seinen Fußballtagen eine Woche vor der ersten Runde der Pokalwettbewerbe des Badischen Fußballverbandes auf Kreis- und Verbandsebene in die neue Saison.

Vom 13. bis 15. Juli werden wieder verschiedene Turniere auf dem Gommersdorfer Sportgelände Stichele durchgeführt. In diesem Jahr haben sich insgesamt 81 Mannschaften angemeldet. Aufgrund der gleichzeitig stattfindenden WM in Russland wurde die Anzahl der Spiele am Samstag reduziert. Das Blitzturnier der Landes- und Verbandsligisten wurde in diesem Jahr daher ebenso ausgesetzt wie das Blitzturnier der Nachbarvereine um den Jagsttalcup.

Spielfeld abgefräst

Einiges ist beim rührigen Jagsttalverein in den letzten Wochen trotzdem geschehen: Das Hauptspielfeld wurde abgefräst und mit viel Engagement und Herzblut vieler VfR-Helfer erneuert. An den Fußballtagen können auf dem erneuerten Platz, sofern das Wetter den Verantwortlichen keinen Strich durch ihre Pläne macht, zum ersten Mal Spiele darauf stattfinden. Der Bau eines Mehrzweck-Kunstrasen-Kleinspielfeldes wurde mit viel Feuereifer bei allen Mithelfern gleichzeitig zur Spielfelderneuerung durchgezogen. Von den VfR-Rentnern bis hin zu den aktiven Spielern und den Sponsoren – alle zogen an einem Strang. An den Fußballtagen wird auch dieses Projekt eingeweiht.