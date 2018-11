Hohe Auszeichnung für Norbert Blatz

Heidersbach.Stürmisch und schwungvoll starteten die Aktiven der FG „Hederschboch Dick Do“ im „Hällele“ in die neue Fastnachtskampagne. Traditionsgemäß wird im Laufe der Eröffnungsveranstaltung das neue Prinzenpaar vorgestellt. Dementsprechend gespannt war man denn auch, wer die Farben der FG in diesem Jahr vertreten wird. Auch dieses Geheimnis wurde im Laufe des knapp dreistündigen, kurzweiligen Programmes gelüftet: Prinzessin Annika und Prinz Patrick, ein waschechter Laudenberger, sind die neuen Repräsentanten.

Farbenprächtiger Einzug

Nach dem farbenprächtigen Einzug des närrischen Hofstaates mit dem Elferrat, den Garden und dem noch regierenden Prinzenpaar Michaela und Swen war es Präsident Volker Noe vorbehalten, die erwartungsvolle Narrenschar mit launigen Worten zu begrüßen. Er freute sich über den guten Besuch und die Anwesenheit der Narrenfreunde von der „Narrhalla“ aus Buchen und den „Fidelen Affen“ aus Walldürn. Traditionsgemäß ist es Tanzmariechen Milena Sauer vorbehalten den Reigen der närrischen Darbietungen mit ihrem schmissigen Marschtanz zu beginnen. Im Anschluss wurde nochmals beleuchtet, wo der Gemeindepokal, den der VfB am Laudenberger Sportfest gewonnen hat, abgeblieben ist.

Bürgermeister Thorsten Weber hatte eine Riesenüberraschung für Norbert Blatz im Gepäck. Er erhielt für sein überdurchschnittliches soziales Engagement die Landesehrennadel. Eine nichtalltägliche Auszeichnung, die sich der Ausgezeichnete aufgrund seiner Leistungen im Ehrenamt allerdings redlich verdient hat. Norbert Blatz ist einer dieser „Schaffer und Macher“, die nicht gerne im Rampenlicht stehen, aber diesmal gab es kein Entkommen als Bürgermeister Weber zu seiner in geschliffenen Versen vorgetragenen Laudatio ansetzte.

Seit über 30 Jahren ist der Geehrte im Vorstand der Heidersbacher Fastnachter aktiv und über 22 Jahre hatte er das Amt des ersten und des zweiten Vorsitzenden inne. Er ist verantwortlich für die Öffnung der FG nach außen hin, die mit dem Beitritt zum Narrenring Main-Neckar und dem Besuch von Veranstaltungen und Umzügen befreundeter Vereine ihren Anfang nahm. Bei der Einführung des „Dicks“ des Straßenkostüms der Heidersbacher Fastnachter, war er treibende Kraft. Es ist somit mit sein Verdienst, wenn sich die Umzugsstrecken alljährlich in ein Meer aus blau und weiß verwandeln. Bei der Programmgestaltung zu den Prunksitzungen wirkt er als Ideengeber und Regisseur, bei der Vorbereitung und Umsetzung vorzugsweise von Showauftritten. Selbstverständlich ist er sich für eine aktive Unterstützung der Punkte nicht zu schade, besonders bei Tanzeinlagen. Kein Wunder, dass er auch der erste männliche Tänzer bei den Schautänzen der Prinzengarden war.

Für die Beschallung zuständig

Ein weiteres seiner Steckenpferde ist die Technik bei sämtlichen Veranstaltungen der örtlichen Vereine. Immer wenn es um die Beschallung geht ist Norbert Blatz vor Ort und unterstützt mit seiner jahrelangen Erfahrung. Teilweise stellt er dazu sogar privates Equipment bereit. Ein „Nein“ kommt ihm nur sehr schwer über die Lippen und oftmals müssen persönliche Interessen hinten anstehen, wenn es um die Unterstützung der dörflichen Gemeinschaft geht. Der Dank des Bürgermeisters galt daher auch Kornelia Blatz, der Ehefrau des Jubilars. Diesen Dankesworten schlossen sich Ortsvorsteher Alois Hemberger und Präsident Volker Noe gerne an, die unisono betonten: „Da hat es mal den richtigen getroffen!“. Als Thorsten Weber die Ehrennadel schließlich überreichte, bezeugten die Anwesenden durch ihre stehenden Ovationen diese Aussage mehr als eindeutig.

Nach einem schwungvollen Marschtanz der „Blauen Garde“ zeigten Ralf Müller (als Nico Kovac) Johannes Hemberger (Uli Hoeneß) und Patrick Rhein (Karl-Heinz Rummenigge) was in der Führungsriege des FC Bayern derzeit so abgeht. Da erfuhr man schon ganz neue Tatsachen. Dann war es an der Zeit Danke zu sagen, und zwar dem scheidenden Prinzenpaar Prinzessin Micha und Prinz Swen (Wolf), die die Heidersbacher Narren in der abgelaufenen Kampagne nach außen vertreten haben. Die beiden Auerbacher, haben sich ohne zu zögern in das Abenteuer „Prinzenpaar“ gestürzt und die Farben der FG „Dick Do“ bestens vertreten. Sie waren mit Herzblut dabei und wurden vom Publikum mit viel Beifall verabschiedet.

Jasmin Swoboda schwärmte in ihrem Beitrag über ihr tragbares Telefon, vor allem über das, was man dabei falsch machen kann. Vor allem, wenn man es mit der Fernbedienung des Fernsehers verwechselt. Flott, exakt und elegant war der neue Marschtanz der „Blauen Funken“, der zur Vorstellung des neuen Prinzenpaares überleitete. „Wer wird es wohl sein“, war die vorherrschende Frage und es waren wie immer einige Tipps im Umlauf, die sich aber alle nicht bewahrheiten sollten. Denn als unter den Klängen des „Dick Do Marsches“ Prinzessin Annika (Rhein) und Prinz Patrick (Schell) die Narrenbühne betraten gab es schon staunende Gesichter. Die Prinzessin wurde gleich erkannt, ist sie doch schon jahrelang bei den Fastnachtern aktiv, beim Prinzen musste der Präsident noch ein wenig nachfragen, um ihn vorzustellen. Patrick Schell ist ein waschechter Laudenberger, der die Heidersbacher Fastnachtsgepflogenheiten in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich kennen und schätzen lernen wird.

Prinzenpaar setzte sich durch

Bei einem kurzweiligen Buchstabenspiel, konnten die neuen Regenten gleich beweisen, was sie so drauf haben und sie verwiesen dabei in der Tat die beiden Teams aus den Reihen der Ehrengäste auf die Plätze. Der letzte Punkt des Eröffnungsprogramms ist alljährlich dem Elferrat vorbehalten, der sich diesmal selbst auf die Schippe nahm. Die Geschehnisse um die Einteilung der „Kaffekocher“ für den Vereinsausflug waren auf jeden Fall haarsträubend. Nach einem Auszug des neuen Tanzes der Schautanzgruppe und dem Eröffnungstanz durch das neue Prinzenpaar endete das gelungene Eröffnungsprogramm, das von Werner Schifferdecker musikalisch umrahmt wurde und der im Anschluss zum Tanzen einlud. von

