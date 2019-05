Hohen Schaden verursacht

Walldürn.Auf einem Schaden von rund 3000 Euro bleibt die Besitzerin eines Skodas sitzen, wenn der Verursacher eines Unfalls nicht ermittelt werden kann. Die Frau hatte den schwarzen Wagen am Mittwoch, gegen 17 Uhr, in der Burgstraße abgestellt. Als sie am Donnerstag, gegen 11.15 Uhr, wieder zu ihrem Skoda kam, musste sie feststellen,

dass dieser am rechten hinteren Kotflügel erheblich beschädigt war. Der Schadensverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die

Fahrzeughalterin zu informieren oder die Polizei zu rufen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.05.2019