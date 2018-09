Hund schaltete Herdplatte ein

Dörzbach.Zu einer Explosion kam es in einer Dachsgeschosswohnung in der Dörzbacher Goldbachstraße, nachdem vermutlich ein Hund den Herd angemacht hatte, so die Polizei gestern.

Der 52-jährige Bewohner der Dachgeschosswohnung hatte auf seiner Herdplatte einen Campinggaskocher stehen lassen und gegen 8 Uhr die Wohnung verlassen. Während seiner Abwesenheit schaffte es sein sich alleine im Raum aufhaltender American-Stafford-Terrier, die Herdplatte einzuschalten.

5000 Euro Schaden

Zirka zwei Stunden, nachdem der 52-Jährige seine Wohnung verlassen hatte, vernahmen die weiteren Hausbewohner einen lauten Knall. Es stellte sich heraus, dass die volle Gaskartusche des Campingkochers durch die Hitze des eingeschalteten Herdes explodiert war. Durch die Druckwelle rutschten mehrere Ziegel vom Dach. Außerdem wurde ein Dachfenster herausgerissen und der komplette Herdbereich zerstört. Allem Anschein nach passierte dem Hund aber nichts. Er wies keine sichtbaren Verletzungen auf.

Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

