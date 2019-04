„Ich habe dich erlöst“

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie wird eigentlich Ostern für mich ganz persönlich? Ist es das leere Grab? Dagegen spricht der Bericht aus dem Johannesevangelium. Maria geht ins Grab, findet es leer und berichtet das Johannes und Petrus. Die beiden gehen in das Grab, finden es leer und sahen die Leinentücher und das Tuch, das Jesu Kopf bedeckt hatte. Im Bericht des Johannes steht da, sie sahen und glaubten. Doch bereits etwas später kam der sichere Glaube erst, als Maria von ihrer Jesus-Beziehung berichtet hatte. Also gibt es wohl zweierlei Art von Glauben. Der eine, der vom Augenschein lebt aber wohl nicht hält und trägt, der andere, der aus der Beziehung zwischen Menschen seinen Bestand hat. Ob wir nicht genau an diesem Punkt manches durcheinander bringen? Ich versuche mich in diesem Geschehen zu verorten. Johannes hat sein Evangelium im Rückblick geschrieben. Als viele den Auferstandenen gesehen hatten. Doch nun versuche ich mir vorzustellen, ich gehe in das leere Grab und sehe den Verstorbenen nicht, ohne vorher die Osterberichte gelesen und gehört zu haben. Ich würde zuallererst davon ausgehen, dass Jesus weggenommen wurde. Ich selbst, wenn ich ein leeres Grab sehe, denke: „Aus und vorbei!“ Denn meine Lebenserfahrung sagt: „Tot ist tot.“ Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Natürlich haben Johannes und Petrus all das im Hinterkopf, was Jesus lehrte. Natürlich haben wir all das im Hinterkopf, was uns der Religionsunterricht und die Theologie lehrt und lehrte. Und wir sagen, wie die Jünger, wir glauben, weil wir gesehen haben, weil uns die Logik lehrte. Trotzdem, so ganz zufrieden sind wir nicht. Ob wir darauf unser Leben aufbauen wollen oder können – glauben? Ob da nicht immer ein wenig Zweifel bleibt? Könnte Jesus nicht auch einfach weggetragen worden sein? Und ich nur betrogen sein? Logisch wäre auch das. Mit Logik und auch mit Naturwissenschaft, wahrscheinlich mit keiner Wissenschaft, kann man diese existentiellen Fragen lösen.

Ich komme auf die Osterberichte der Bibel zurück, wie kommt Sinn und Heil in unser Leben. Jesus spricht Maria an. Mit Namen. Und Maria antwortet mit einem Bekenntnis: „Rabbuni. Meister.“ Das ist für mich persönlich Ostern. Jesus redet mich an. Ganz persönlich und ich gebe Antwort. Da lässt sich nichts beweisen, da lässt sich nichts offiziell darstellen. Anrede, Hören und Gehorchen, das geschieht jenseits von aller Öffentlichkeit im Stillen. Wenn wir den Ruf Jesu hören und ihm im Herzen antworten, dann wird Ostern. Dann sind wir durch Gottes Liebe ins Leben gerufen. Denn dann sind wir eingereiht in dieses Dreieck der Liebe. Gott lieben und von Gott geliebt zu werden, den Nächsten lieben und von ihm geliebt zu werden und sich selbst zu lieben und von sich selbst geliebt zu werden.

Das leere Grab braucht es dazu nicht, auch die Naturwissenschaft, so wertvoll sie an anderer Stelle ist, braucht es nicht, sogar die Geisteswissenschaft muss da versagen. Es bleibt einzig das Vertrauen auf das, was verheißen ist im Alten Testament: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.“ Und im Neuen Testament: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben!“

Pfarrer Karl Kreß, Walldürn

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019