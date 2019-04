Karsamstag. Ein Tag zum Innehalten. Jesus ist gestorben. Er liegt tot im Grab, wird betrauert, beweint, vermisst. Ich muss heute an einen Satz denken, den meine 73-jährige Nachbarin immer wieder sagt: „Ich lebe endlich.“ Mit der Betonung auf dem Wort „endlich“. Sie meint damit: Ich weiß, dass ich einmal sterben werde. Ich will vorbereitet sein, will meine Sachen geordnet haben. Jeder Tag könnte der letzte sein. Ich will das nicht verdrängen, denn diese Endlichkeit macht mein Leben umso wertvoller.

Der Karsamstag führt uns das vor Augen: Der Tod ist eine Realität. Auch ich werde sterben – irgendwann. Unvermeidbar. Mein Leben ist nicht unendlich. Es ist begrenzt, das macht es umso wertvoller. Der Tod verstärkt das Leben. Wenn ich mich täglich an die Endlichkeit meines Lebens erinnere, lebe ich vielleicht bewusster. Jeder Augenblick wäre mir kostbar. Jedes Wort, das ich sage, würde ich sorgfältiger abwägen und ich wollte mich auf jede Begegnung intensiver einlassen. Ich würde das Leben stärker als Geschenk verstehen. Jeden Tag will ich nicht daran erinnert werden, dass ich einmal sterben werde. Aber vielleicht mal heute am Karsamstag. Voll Dankbarkeit für jeden Atemzug, jeden Sonnenstrahl, jeden Regentropfen.

An Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu, das Fest feiert also das Leben. Ostern sagt uns: Der Tod ist nicht das Ende. Gott hat Jesus auferweckt. Gott wird auch mir nach meinem Tod neues Leben schenken. Das glaube ich. Auferstehungserfahrungen und Neuanfänge gibt es aber auch schon im Leben. Abschiede, Verluste und Trauer sind wie Karfreitag und Karsamstag. Jeder neue Morgen, jeder Frühling, jedes frohe Wiedersehen, ein neugeborenes Kind und jeder Neuanfang sind wie Ostern.

Mit Blick auf Ostern kann ich den Satz meiner Nachbarin neu betonen: „Ich lebe endlich!“ Mit der Betonung auf „ich lebe“. Endlich begreife ich, wie kostbar das Leben ist. Gott will immer wieder Leben für mich. Jeder Morgen ist ein neuer Anfang. Es gibt Leben – vor dem Tod und nach dem Tod. Das glaube ich. Dafür bin ich dankbar. Das feiern wir – an Karsamstag und an Ostern.

Regina Köhler, Referentin für Frauenpastoral und Kindergartenpastoral, Buchen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019