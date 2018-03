Im Zeichen der fünf Ringe

Anzeige

Gemessen wurden die Kräfte im Kampf gegen die Uhr in den Stilen Brust, Freistil/Kraulen, Rücken und einer Koordinationsstaffel. Eine Mannschaft bestand dabei aus acht bis zehn Schwimmern, von denen jeder maximal in drei Disziplinen antreten durfte.

Die folgenden Sieger auf Kreisebene haben sich zunächst für das RP-Finale qualifiziert: Schefflenztalschule (Sieger Grundschulwettbewerb Mix und Kategorie E Jungen), GTO Osterburken (Sieger Mädchen und Jungen), Seckachtalschule (Sieger Grundschulwettbewerb Mädchen und zweiter Platz Grundschulwettbewerb Jungen) und Grundschule Höpfingen (Sieger Grundschulwettbewerb Jungen).

Bundesfinale in Berlin

Im Optimalfall folgen darauf die Endausscheidungen auf Landesebene am 18. Juni, und für weiterführende Schulen schließlich das Bundesfinale in Berlin. Oliver Schicher, Kreisbeauftragter Schwimmen bei Jugend trainiert für Olympia, und auch Betreuer an der Schefflenztalschule, nahm im Anschluss an die Wettbewerbe die Siegerehrung vor. Sein Dank galt allen Teilnehmern, ebenso aber auch den Stadtwerken Buchen für die alljährliche Bereitstellung des Hallenbads. „Das einzige, was noch zu wünschen bleibt, wäre vielleicht eine Steigerung der Starterzahl im kommenden Jahr“, so Schicher ausgangs.

