Impressionen zum Thema Heimat

Gottersdorf.Die Klasse 6a der Walldürner Auerberg-Werkrealschule besuchte zusammen mit den Lehrerinnen Tina Eck und Michaela Schüssler das Odenwälder Freilandmuseum. Für ein gemeinsames Projekt von Freilandmuseum und Auerberg-Werkrealschule wollten die Schüler Anregungen und Impulse zum Thema Heimat in den Museumshäusern sammeln.

Mehrere Fragestellungen

Mit den Lehrerinnen und der Museumsleiterin ging die Klasse der Frage nach, was Heimat für die Menschen früher bedeutet haben mag. Welche Gegenstände lassen Heimatgefühle lebendig werden und was mag der Begriff für Menschen früher bedeutet haben? – das waren weitere Fragestellungen, die die Gruppe beschäftigten.

Rundgang durch Gebäude

Auf einem Rundgang durch die Museumsgebäude mit ihren uns heute spärlichen anmutenden Einrichtungen wurde deutlich, dass das Leben im Odenwald früher nicht einfach war. Anhand verschiedener Lebensgeschichten frühere Hausbewohner erfuhren die Schüler, dass viele Menschen beispielsweise im 19. Jahrhundert aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen ihr vertrautes Zuhause verließen und in der Hoffnung auf ein besseres Leben den Schritt ins Ungewisse wagten und beispielsweise nach Nordamerika auswanderten.

Wie schwierig es war sich an anderer Stelle heimisch zu fühlen demonstrierte ein Brief der Karolina Backfisch, die im Jahr 1887 in die USA auswanderte und Heimweh nach ihrer Familie in Neckarburken hatte. Sie sehnte sich nach einem Treffen mit der Familie, wollte aber trotzdem nicht mehr in der alten Heimat leben, obwohl sie sich in der neuen Umgebung noch nicht heimisch fühlte. Eifrig diskutiert wurden anhand der Ausstellungseinheiten „Heimat Reloaded – Fünf Sinne für die Heimat“ auch Gefühle und Sinneseindrücke, die mit dem Begriff Heimat verbunden werden.

Diskussion über Rezepte

Der strenge Geruch nach kaltem Rauch im Rauchhaus regte zu einer Diskussion über Lieblingsrezepte an, eine Hörstation in der Ziegelei zum Austausch über vertraute Geräusche. Nach der Führung gingen die Schüler alleine auf Erkundungstour im Museum und fotografierten Gegenstände, die in ihren Augen Heimatgefühle wecken können.

Die Fotoergebnisse werden zusammen mit anderen Aspekten von Heimat in einer Collage zusammengeführt und im Rahmen einer gemeinsamen Ausstellung im Odenwälder Freilandmuseum und in der Auerberg-Werkrealschule zu sehen sein.

