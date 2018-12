In circa 60 Prozent der Fälle waren Frauen betroffen

Neckar-Odenwald-Kreis.Seit November 2016 sind die Mitglieder der Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB-Stelle) für Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörige aktiv. Dies war Anlass zu einem Erfahrungsaustausch mit Renate Körber, der Sozialdezernentin des Neckar-Odenwald-Kreises. Zusätzlich geht auch jedes Jahr ein Bericht an die Ombudsstelle des Sozialministeriums in Stuttgart.

Viele Beratungsgespräche

Die Mitglieder der IBB-Stelle berichteten, dass in diesem Zeitraum viele Beratungen stattgefunden haben. In mehr als der Hälfte der Fälle haben Angehörige von psychisch kranken Menschen die Dienste der Stelle in Anspruch genommen, in allen anderen Fällen haben sich die Betroffenen selbst an die Beratungsstelle gewandt. In circa 60 Prozent der Beratungsfälle waren Frauen die Betroffenen. Was die Altersstruktur der Betroffenen anbelangt, so waren Jugendliche und Erwachsene bis ins hohe Alter gleichermaßen verteilt.

Anlass der Anrufe war in den meisten Fällen die Auskunft und Information über entsprechende Einrichtungen und Anlaufstellen für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Daneben fragten die Angehörigen aber auch um Rat und Hilfe, wenn es um den Umgang mit psychisch kranken Menschen ging. In der Regel nehmen die Mitglieder der IBB-Stelle mit den Anrufern zunächst telefonisch Kontakt auf, um deren Anliegen kennenzulernen. Dabei ist zunächst das Zuhören wichtig. In vielen Fällen lassen sich die Anliegen in einem oder mehreren Telefonaten klären, manchmal findet auf Wunsch aber auch ein Termin in der Beratungsstelle in Mosbach, Farbgasse 18, statt.

Neben der Beratung und Information von Betroffenen sowie deren Angehörigen sind die Öffentlichkeitsarbeit und die Kooperation mit Partnern der Beratungsstelle ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit, da sich die IBB-Stelle im Wesentlichen als Anlaufstelle mit Lotsen- beziehungsweise Wegweiserfunktion versteht. Mit der Einrichtung von IBB-Stellen verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, die Rahmenbedingungen für eine bedarfsgerechte psychiatrische Versorgung zu gewährleisten und die Rechte psychisch kranker Menschen zu stärken.

