Innovationskraft gewürdigt

Waldbrunn.Alle zwei Jahre verleiht das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg in vier Kategorien den Umwelttechnikpreis für besonders innovative Produkte. Für ihre Umreifungsmaschine „Evolution SoniXs MS-6 KR-ZV“ wurde die Mosca GmbH dieses Mal in der Kategorie 1 Energieeffizienz nominiert. Damit gelangten die Umreifungsspezialisten aus Waldbrunn auf die „Shortlist“ und wurden zur Preisverleihung in der Schwabenlandhalle in Fellbach eingeladen.

„Wir arbeiten hart daran, unsere Produkte immer energieeffizienter und umweltschonender zu gestalten. Umso mehr freuen wir uns, dass unser Engagement vom Land Baden-Württemberg gewürdigt wird“, sagte Simone Mosca, Geschäftsführerin der Mosca GmbH. „Die Nominierung zeigt, dass wir mit unserer Produktentwicklung auf dem richtigen Weg sind. Sie ist ein großer Ansporn, diesen weiter zu verfolgen und unseren Beitrag zu leisten, wenn es darum geht, die Umwelt zu schonen.“

Gemeinsam mit Jürgen Beisel, Geschäftsleiter Technik bei Mosca, nahm sie an der Verleihung des Umwelttechnikpreises in Fellbach teil. Für die Nominierung ihres Unternehmens überreichte ihnen Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller dabei eine Urkunde.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019