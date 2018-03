Integration bleibt eine Aufgabe

Anzeige

„Wir sind höchst dankbar für den großen Einsatz auf allen Gebieten und die ermutigenden positiven Beispiele gelingender Integration in Schule und Arbeitsmarkt. Aber wir sehen, dass die Kräfte abnehmen und auch viele Aufgaben im deutschen ,Behördendschungel’ für Freiwillige eine Überforderung bedeuten.“ Kreisrat Joachim Mellinger ergänzte: „Deshalb ist es wichtig, dass Landkreis und Wohlfahrtsverbände Hand in Hand arbeiten, dass Fachkräfte einschließlich der erforderlichen Verwaltungsarbeit auskömmlich für die Verbände finanziert werden und dass unbefristete Verträge für Fachkräfte angeboten werden.“

Einig waren sich die Fraktionskollegen mit Zilling darüber, dass die ambulanten Hilfen in vielen Bereichen, besonders aber auch im Familienbereich notwendig und sinnvoll sind, zumal sie dann stationäre Hilfen abwenden könnten.

Weitere Themen waren die akute Wohnungsnot in vielen Gemeinden. Die Fraktionskollegen überlegten, welche Möglichkeiten Kreis und Kommunen hier anpacken müssten, um insbesondere sozial Benachteiligte zu unterstützen. Helfen würde schon eine höhere Bezuschussung der Heizkosten in manchen Fällen. Auch die direkte Ansprache von Wohnungsbesitzern und das Angebot der Mithilfe bei der Betreuung der Mieter könnte ein Weg sein, kurzfristig Mietwohnungen zu bekommen. Das ersetzt aber keinesfalls die Notwendigkeit, neue Wohnungen auch für Einkommensschwache zu bauen.

Berichte über Sozialticket

Wieder aufgenommen wurde auch die Frage nach einem Sozialticket. Kreisrat Schnörr berichtete aus Kreisen, in denen dieses angeboten würde, aber aus finanziellen Gründen wieder zurückgefahren werde. Dabei sei solch eine Unterstützung in vielen Fällen und besonders in Gemeinden mit ungenügender Verkehrsanbindung dringend geboten.

Ein letzter Punkt war die Situation der Pflege im Kreis. Hier sei eine Veränderung zu beobachten, weg von den Pflegeheimen zu mehr ambulanten Angeboten, der Tagespflege oder dem betreuten Wohnen. Kreisrat Walter Neff und Bürgermeister in Hüffenhardt, berichtete über die gute Belegung des Kreisaltersheims.“ Wir sind froh darüber, als Kreis ein eigenes Haus zu haben, das die 2009 in Kraft getretene Landesheimbauverordnung bereits umgesetzt hat und ausschließlich Einzelzimmer anbietet.“

„Nicht am Personal sparen“

Gespannt blickt die SPD-Kreistagsfraktion nach Berlin, ob, wie und wann die Zusage nach mehr Pflegekräften und einer besseren Bezahlung umgesetzt werden wird. Dasselbe gilt auch für die Kliniken, die ebenso Dauerthema sind wie die ärztliche Versorgung im Kreis. „Am Personal darf nicht gespart werden, denn dies wirkt sich sowohl auf die Abläufe im Klinikbereich aus als auch auf das Klima. Beides ist für Menschen, die in den Kliniken gesund werden wollen, ein Qualitätskriterium,“ so Kreisrat Norbert Bienek, der seit 25 Jahren hauptberuflich in der Pflegeausbildung tätig ist.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018