Interessante Einblicke in die parlamentarische Arbeit

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde der AWO Neckar-Odenwald fuhren mit ihrer Verbandsvorsitzenden Gabriele Teichmann nach Straßburg. Der Besuch diente der Information über das Europäische Parlament.

An einem regulären Sitzungstag trafen sich die Besucher aus dem Neckar-Odenwald-Kreis mit dem baden-württembergischen EU-Abgeordneten Peter Simon (SPD), der über seine Arbeit im EU-Parlament berichtete. Peter Simon ist Mitglied des Wirtschafts- und Währungsausschusses und des Ermittlungsausschusses zur Finanzkriminalität. Er befasst sich in dieser Funktion auch mit den Panama Papers, also mit der Aufdeckung von Strategien der Steuervermeidung, aber auch von Steuer- und Geldwäschedelikten.

Mit 751 Abgeordneten aus derzeit 28 europäischen Staaten ist das EU-Parlament das einzige direkt gewählte Organ der Europäischen Union. Die EU-Kommission bringt Gesetzesvorhaben ein, die von benannten Experten des Parlaments bearbeitet, zur Abstimmungsreife gebracht und im Parlament abgestimmt werden.