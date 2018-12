Isolation überwinden

Neckar-Odenwald-Kreis.Elf Frauen mit Migrationshintergrund haben an einem „Körperzentrierten Workshop für Frauen“ teilgenommen. An sechs Nachmittagen eröffnete Roswitha Scherer-Gehrig, Drama und Theatertherapeutin, einen Rahmen, indem sich die Frauen mit Fluchterfahrung ausprobieren konnten. Über Körperarbeit, Sport und Rollenspiele war es mit wenig Sprachkenntnissen möglich, sich selbst wahrzunehmen und andere kennenzulernen. Auch die Teilnehmerinnen waren begeistert: „Es tut so gut gemeinsam zu lachen. Bewegung tut mir gut, ich habe meinen Körper gespürt. Hier kann ich Stress abbauen. Ich habe meine Probleme etwas vergessen.“

Gerade für die Zielgruppe der Frauen mit Fluchterfahrung ist eine Vernetzung besonders wichtig, weil sie oft sehr isoliert sind und an Integrationsangeboten nur wenig teilnehmen. F. Schweikert vom Diakonischen Werk betonte bei diesem Angebot nochmals die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements. Bis zu 15 Kinder im Alter von fünf Monaten bis zwölf Jahren wurden durch Ehrenamtliche betreut. Es wurde gespielt, gebastelt und Hausaufgaben gemacht. So konnten sich die Frauen losgelöst von der alltäglichen Kinderbetreuung gut auf das Angebot einlassen.

Dieser Workshop wurde gefördert durch das Bundesprojekt „Koordinierung, Qualifizierung und Förderung ehrenamtlicher Unterstützung von Flüchtlingen“. Das Diakonische Werk plant im nächsten Jahr, ähnliche Veranstaltungen für die Zielgruppe „Frauen mit Fluchterfahrung“ durchzuführen.

