Jahrgang 1943/44 traf sich nach zehn Jahren in Buchen

Buchen.Viel Sonnenschein hatte der Jahrgang 1943/44 am Wochenende beim „75er-Treffen“ in Buchen. Noch sonniger waren die Gemüter, war doch das letzte Treffen bereits zehn Jahre her. Der Samstagnachmittag begann mit einem gemütlichen Kaffeeklatsch im „Cafe Wittemann“, wo man erste Erinnerungen austauschte. Nach dem Gruppenbild vor dem neuen Rathaus stand der Besuch des Friedhofes auf dem Programm. Auch die „alla-hopp!“-Anlage, die Begegnungsstätte für alle Generationen, fand vor allem bei den Auswärtigen große Beachtung. Der Abend im „Prinz Carl“ war dann ein echtes Erlebnis; das Abendessen und vor allem der Austausch von „alten Buchener Anekdoten“ sorgten für Kurzweil und Stimmung. Am Sonntagvormittag konnten die über 20 Teilnehmer im Rahmen einer Stadtführung den Worten von Stadtführerin Annemie Kaiser lauschen – erwartungsgemäß wurden auch hier viel Wissenswertes und einige humorvolle Geschichten zum Besten gegeben. Selbstverständlich durfte der Besuch des Stadtturmes dabei auch nicht fehlen. Das gemeinsame Mittagessen im „Reichsadler“ rundete dieses Treffen, organisiert von Christel Kremser, Theo Häfner und Gerd Gräupl, hervorragend ab. Bild: Martin Hahn

