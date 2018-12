Jahrzehntelanges Engagement vom ADAC gewürdigt

Schefflenz.„Der Vorstand des ADAC-Norbaden hat sich in seiner Januar-Sitzung beraten Uli Körber aufgrund seines langjährigen Engagements im Ortsclub MSC-Schefflenz auszuzeichnen mit der „Ehrennadel in Bronze“ sowie einer entsprechenden Urkunde, unterzeichnet vom Vorstand Günther Bolich.“

Diese Auszeichnung überreichte Vorsitzender Harry Wansner bei der Jahresabschlussfeier des MSC-Schefflenz und dokumentierte in Wort und Bild das Engagement von Uli Körber im Verein – ein Engagement über vier Jahrzehnte.

Uli Körber hat am 24. November 1976 den MSC-Schefflenz, damals im Gasthaus „Rose“ in Unterschefflenz, mit gegründet. Aus der Trainingsstrecke in Unterschefflenz wurde auch schnell eine Rennstrecke, auf der Rennveranstaltungen abgehalten werden.

Auf und Ab

Die besten Moto-Cross-Piloten weltweit standen beim MSC am Startgatter. Dadurch wurde Schefflenz weit über die Landesgrenzen bekannt. Es war ein Auf und Ab in der Vereinsgeschichte des MSC, aber über die letzten Jahre gesehen ging es stets bergauf, was beispielsweise auch die Starterzahlen bei der GCC-Veranstaltungen zeigen.

Mit 16 Jahren bestritt Uli Körber seine ersten Rennen, von Anfang an stets erfolgsorientiert. Er etablierte sich als Werksfahrer bei Kramer, Yamaha und Suzuki. Zahlreiche Deutsche Meisterschaftsläufe bestritt er erfolgreich und nahm auch an Weltmeisterschaftsläufen erfolgreich teil.

Nach einer Crosssport-Pause, in der er Mountain-Bike-Rennen gefahren ist und auch an Marathon- Läufen teilgenommen hat, kehrte er 2006 zurück zum Moto-Cross-Sport. 2009 wurde er schon wieder bei der GCC Deutscher Meister und Europameister. Dann 2013 – das Schicksalsjahr: Nach schwerer Erkrankung fand er aber den Weg zurück ins Leben – und lernte dadurch auch den Weg zur Kunst. Zahlreiche Objekte sind entstanden. Bei Ausstellungen waren sowohl abstrakte Gemälde als auch Holzskulpturen zu bewundern. hawa

