Je 420 000 Euro für Hallen in Adelsheim und Walldürn

Stuttgart.Der Neckar-Odenwald-Kreis erhält dieses Jahr insgesamt rund 1,4 Millionen Euro Landesförderung für den Städtebau und den Neubau von Sportanlagen. 600 000 Euro fließen in laufende städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen im Gebiet Obere Vorstadtstraße/Schmalgasse in Walldürn (siehe auch Seite 23 dieser Ausgabe).

„Mit der Städtebauförderung erhöht das Land die Attraktivität von Ortskernen“, sagt MdL Manfred Kern.

Ortskerne attraktiv halten

Dahinter stecke auch ein ökologischer Gedanke der Landesregierung: „Ortskerne sollen für Bürger anziehend bleiben, damit Neubauflächen an den Rändern geschont werden“, so Kern. Die Städtebauförderung sei zudem ein Ausdruck einer weiteren wichtigen politischen Zielsetzung: die Stärkung der Kommunen angesichts des demografischen Wandels. „Im ländlichen Raum sind Ortskerne die Herzkammern. Indem wir Leerstände beseitigen und Wohnraum modernisieren, knüpfen wir an ein zentrales Vorhaben an: die Stärkung der Quartiere für ein gutes Zusammenleben“.