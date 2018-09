Jobcenter erfüllt wichtige sozialpolitische Aufgaben

Neckar-Odenwald-Kreis.Zur Vorberatung der nächsten Kreistagssitzung traf sich die CDU-Kreistagsfraktion im Landratsamt. Dabei ging es um die Arbeit des Jobcenters, die Geschäftsführer Jochen Münch vorstellte. Außerdem wurden verschiedene Anträge beraten.

Das Jobcenter mit Standorten in Mosbach und Buchen wird gemeinsam vom Landkreis und der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall/Tauberbischofsheim getragen. 32 Bedienstete des Landkreises und 37 der Arbeitsagentur arbeiten hier zusammen, berichtete Münch.

Ende August waren 2666 Personen arbeitslos, das sind 3.3 Prozent womit man sich im Landesdurchschnitt bewege. Die Zahl der offenen Stellen ist mit 1299 im Vergleich zu anderen Arbeitsamtsbezirken relativ gering. Hauptproblem sei, dass über 60 Prozent der erwerbsfähigen Leistungsempfänger ohne Schulabschluss sind; das Problem betreffe nicht nur Asylbewerber und Flüchtlinge, sondern auch Deutsche.

Das Ziel sei die Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Bis August sei dies bei 600 Personen gelungen; der Anstieg werde vor allem durch Flüchtlinge getragen, was sehr positiv sei. 149 Flüchtlinge befinden sich derzeit in zwölf Integrationskursen, 31 in zwei berufsbezogenen Aufbaukursen, denn ausreichende Deutschkenntnisse und das Kennen der Lebensgewohnheiten in Deutschland seien die Voraussetzung dafür, dass die Integration gelinge. Die Durchfallquote sei allerdings sehr hoch; Münch sah dies als Langzeitaufgabe. Ein besonderes Problem seien weibliche Flüchtlinge. Rund die Hälfte müsse erst alphabetisiert werden, was wegen der zu betreuenden Kinder schwierig zu organisieren sei.

Langzeitarbeitslose vermitteln

Eine weitere wichtige Aufgabe des Jobcenters ist die Vermittlung der Langzeitarbeitslosen; hier werden verschiedene Programme angeboten, um deren Zahl abzubauen und den Betroffenen eine Zukunftsperspektive zu bieten. Die CDU-Fraktion sprach den Beschäftigten des Jobcenters für diese sozialpolitisch wichtige Aufgabe ihre Anerkennung aus.

Während der Urlaubszeit hatte Fraktionsvorsitzender Karl Heinz Neser auf Grund der landesweiten Berichterstattung für die CDU-Fraktion schon einen Prüfantrag an die Kreisverwaltung gestellt, den Stundensatz für die Bezahlung der Tagesmütter zu erhöhen.

Stundensatz soll steigen

Nach Informationen der CDU-Fraktion beträgt der Stundensatz seit 6 Jahren unverändert 5,50 Euro für Kinder unter drei Jahren und 4,50 Euro für Kinder über drei Jahren. Vom Gesetzgeber wird die Kindertagespflege durch Tageseltern als gleichwertige Alternative zu den Kindertagesstätten angesehen, so dass die Unkosten für die Eltern nicht viel teurer als bei Kindertagesstätten sein sollten. Ende 2017 betreuten 92 Tagesmütter 183 Kinder, aktuell sind es 201 Kinder. Nach Auffassung der CDU-Fraktion sollte der Landkreis hier „nachlegen“, weil er auch ein Interesse daran hat, dass Spitzen in den Kindergärten so abgefangen werden können.

CDU-Fraktionsvorsitzender Neser gab auch einen Bericht über ein Gespräch der Liga der freien Wohlfahrtsverbände mit den Fraktionsvorsitzenden des Kreistags. Danach wurde die Kreistagssitzung vorberaten. Vor der Sitzung hatte die Fraktion die neue Kantine des Landratsamtes im Bistro „Banschi’s Art“ besichtigt, das als PPP-Modell betrieben wird.

