Junge Menschen sollen gefördert werden

Neckar-Odenwald-Kreis.Für die letzten beiden Jahre der aktuellen Förderperiode des Europäischen Sozialfonds (ESF) stehen nochmals Fördermittel für die Förderung von Projekten für Hilfen zum (Wieder-) Einstieg in den Arbeitsmarkt zur Verfügung.

In den vergangenen Jahren der Förderperiode wurden schwerpunktmäßig Projekte für erwachsene Personen, wie psychisch erkrankte beziehungsweise langzeitarbeitslose Personen gefördert. Für die letzten beiden Jahre soll der Schwerpunkt der Förderung nunmehr auf der Förderung von jungen Menschen liegen.

Es stehen in diesem Bereich pro Jahr 79 800 Euro Fördermittel zur Verfügung. Diese Gelder können bis zum 31. Mai 2018 bei ein- oder zweijähriger Projektlaufzeit direkt bei der L-Bank unter www.esf-bw.de beantragt werden. Denkbare förderfähige Projekte könnten beispielsweise auf die Vermeidung von Schulversagen und Erhöhung der Ausbildungsreife von schwächeren Schülern abzielen. Außerdem können noch in geringem Umfang Mittel für Projekte mit dem Ziel die Integration von Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt oder die Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit von Langzeitarbeitslosen zu erreichen, beantragt werden.