Junge Musiker geben Konzert

Anzeige

Miltenberg.Ein Trompeten-Konzert der Studierenden der Trompetenklasse von Professor Günther Beetz der Musikhochschule Mannheim findet am Sonntag, 10. Juni, um 10.30 Uhr, im Alten Rathaus statt. Seit vielen Jahren sind die jungen Musiker immer wieder in Miltenberg zu Gast. Die Trompetenklasse von Prof. Beetz umfasst ein weites Spektrum: neben Master-, Bachelor- und Schulmusikstudenten – darunter in diesem Jahr ein Preisträger des Deutschland-Stipendiums und ein Preisträger der Yehudi-Menuhin-Stiftung – tritt in diesem Jahr auch ein ehemaliger Student auf, der als Solotrompeter an der Badischen Staatskapelle Karlsruhe musiziert.

Facettenreiche Vielfalt

Alle präsentieren die Trompete in ihrer facettenreichen Vielfalt und sind im jeweiligen individuellen Level an hoch erzählerischen, schwierigen Werken herausgefordert. Den Studierenden wird durch die Konzerte die Möglichkeit geboten, einen pädagogischen Erfahrungsprozess zu durchlaufen und gleichzeitig Bühnenerfahrung zu sammeln.