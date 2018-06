Anzeige

Hornbach.Die Kirschensaison ist nicht nur ein Schmaus für Kinder, sondern auch für alle Erwachsenen. War die Kirschenernte letztes Jahr vielerorts noch ziemlich mau, so sind die Kirschbäume in diesem Jahr voll mit den kleinen roten Früchten, so dass die Äste fast bis zum Boden reichen und die Kirschen mühelos zu pflücken sind, wie auf dem Bild zu sehen, das in Hornbach entstand. Bild: Konrad Stich