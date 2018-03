„Klaren Fall des Marktversagens“ beheben

Anzeige

Mosbach.Zahllose Glückwunschschreiben anlässlich ihrer vierten Amtszeit dürften seit Mitte März bei Bundeskanzlerin Angela Merkel eingegangen sein. Eines davon kam auch aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, genauer gesagt von Landrat Dr. Achim Brötel. Darin gratulierte er ihr nicht nur von Herzen, sondern freute sich auch, dass „drängende Zukunftsfragen“ nun angepackt werden sollten.

Die Mobilfunkversorgung im Ländlichen Raum und damit auch im Kreis als eine der besonders drängenden Fragen hatte Dr. Brötel deshalb dann auch gleich mit in sein Schreiben gepackt. „Erheblichen Nachholbedarf“ gebe es hier: „Gerade für die Jüngeren, aber auch für zahlreiche Unternehmen ist das inzwischen zu einer echten Schicksalsfrage geworden“. An den technischen Grundvoraussetzungen, so schrieb der Landrat weiter, mangele es nach dem flächendeckenden Glasfaserausbau im Neckar-Odenwald-Kreis nicht. Dass die Mobilfunkabdeckung nicht ausreichend sei, liege, trotz aller rechtlich bindenden Ausbauverpflichtungen, vielmehr an einem „klaren Fall des Marktversagens“.

Zwei Wege skizzierte der Landrat dann, um Fortschritte zu erzielen. Die Ermöglichung des „nationalen Roamings“, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, sei ausdrücklich zu begrüßen. Denn dieser Ansatz könne durch Änderungen im Telekommunikations- und Kartellrecht schon einiges bewirken – entsprechend zu dem, was auf EU-Ebene bereits Realität sei. Nicht beheben würde diese Änderung allerdings das Kappen der Verbindungen an den Schnittstellen der einzelnen Mobilfunknetze.