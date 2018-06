Können und Geschick an neun Stationen bewiesen

Anzeige

Langenelz.Rund 500 Nachwuchsfloriansjünger waren der Einladung der Kreisjugendfeuerwehr zum mittlerweile schon 50. Drei-Länder-Treffen nach Langenelz gefolgt, wo die Mudauer Abteilungswehr am Wochenende auch ihr 70-Jahr-Jubiläum feierte.

Diese hervorragende Resonanz verjüngte an diesem Wochenende nicht nur den Langenelzer Bevölkerungsdurchschnitt extrem, sondern zeigte auch, mit welcher Begeisterung die Jugendlichen die 28. Spiele ohne Grenzen über Grenzen annahmen.

Zielwerfen und Wassertransport

Und das, obwohl das schwülwarme Wetter die langen Wege zwischen den einzelnen Spielstationen nicht gerade angenehmer machte. Doch was echte Feuerwehrler sind, denen macht die Hitze offensichtlich nichts aus. 50 Mannschaften aus Baden-Württemberg, Hessen und Bayern gaben ihr Bestes beim „Spinnennetz“, im „Mülltonnenrennen“, beim Wassertransport mit dem Strahlrohr, dem Jugendfeuerwehr-Puzzle, beim Stapeln von Klopapierrollen auf Tennisbällen ebenso wie beim Erraten von Feuerwehrgeräten durch Tasten, beim Zielwerfen von Bällen in einen Eimer oder Fahrradreifen über Pylone und beim gesicherten Anbringen von Gegenständen an eine Wäscheleine mit Hilfe des Feuerwehrknotens.