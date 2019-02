Neckar-Odenwald-Kreis.Mit der Bibelstelle des Festmahls aus Lukas 14 „Kommt, alles ist bereit“ laden die slowenischen Frauen ein zum Weltgebetstag am morgigen Freitag. Ihr Gottesdienst entführt in das Naturparadies zwischen Alpen und Adria: Slowenien. Es ist Platz – besonders für all jene Menschen, die sonst ausgegrenzt werden wie Arme, Geflüchtete, Kranke und Obdachlose. Die Künstlerin Rezka Arnu hat dies im Titelbild symbolträchtig umgesetzt. Gottesdienste: Freitag, 1. März: Hardheim, Pfarrheim, 15 Uhr; Hainstadt, Pfarrscheune, 18 Uhr (für Buchen und Hainstadt); Hettigenbeuern, 18.30 Uhr; Waldhausen, katholische Kirche St. Michael, 18.30 Uhr; Bödigheim, evangelisches Gemeindehaus, 19 Uhr; Adelsheim, evangelisches Gemeindehaus, 19 Uhr. Donnerstag, 7. März: Höpfingen, Pfarrheim, 18.30 Uhr. Freitag, 8. März: Hettingen, katholische Kirche, 18.30 Uhr (für Hettingen, Götzingen, Eberstadt); Walldürn, evangelische Kirche, 18.30 Uhr; Langenelz, Haus Lebensquell, 18.30 Uhr.

