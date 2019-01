Komplett neue Infratstruktur aufbauen

Der Neckar-Odenwald-Kreis setzt sich schon seit langem vehement für dringend erforderliche Verbesserungen beim Mobilfunk ein. Gerade für die Jüngeren, aber auch für zahlreiche Unternehmen ist das inzwischen zu einer echten Schicksalsfrage geworden. Bundespräsident Steinmeier hat erst dieser Tage auf der Grünen Woche in Berlin ausdrücklich davon gesprochen, dass eine gute Infrastruktur beim Mobilfunk mehr als Daseinsvorsorge sei: „Sie ist Dableibevorsorge“. Für ländlich geprägte Kreise wie den Neckar-Odenwald-Kreis gilt das sogar erst recht. Nachdem wir als einer der ersten Kreise bundesweit einen flächendeckenden Glasfaserausbau im gesamten Kreisgebiet realisiert haben, ist eine wichtige infrastrukturelle Grundvoraussetzung zur glasfaserinduzierten Anbindung der einzelnen Mobilfunkstationen erfüllt. Dem müssen deshalb jetzt zwingend weitere Schritte folgen. Es geht immerhin um einen ganz zentralen Zukunftsfaktor.

Wir sind dabei wirklich schon von Pontius bis zu Pilatus gezogen und haben auch die Bundeskanzlerin nicht ausgespart, die im März 2018 deshalb Post von mir bekommen hat. In dem Antwortschreiben von Herrn Bundesminister Prof. Dr. Braun vom Juli 2018 ist viel von Zielen, Hoffnungen und Zuversicht die Rede, leider aber nur sehr wenig von konkreten Maßnahmen. Das zieht sich im Übrigen wie ein roter Faden durch die gesamte Geschichte. Ich will das nur exemplarisch an einigen wenigen Beispielen festmachen:

a) Das Land B-W schreibt in seiner Digitalisierungsstrategie vom Juli 2017, dass Modellregionen zur flächendeckenden Mobilfunkversorgung eingerichtet werden sollen. Der NOK erstellt daraufhin kurzfristig gemeinsam mit dem uns seit Jahren begleitenden Ingenieurbüro IK-T aus Regensburg eine Projektskizze und bewirbt sich. Ergebnis: Es wird gar keine Modellregionen in Baden-Württemberg geben. Ein Papiertiger ohne Wert. Macht sich gut für Pressemitteilungen, das war’s dann aber auch schon.

b) Das Land richtet ein eigenes Digitalisierungsministerium (Innenministerium) ein und verkündet beinahe täglich, dass der Glasfaserausbau weiter forciert werde. Einmal abgesehen davon, dass Anspruch und Wirklichkeit da um Lichtjahre auseinanderklaffen, bleibt der Mobilfunkausbau aus mir unverständlichen Gründen allerdings von der Ressortzuständigkeit her im Wirtschaftsministerium (!). Bündelung sieht anders aus. Und: Von dort nehme ich allenfalls rudimentäre Aktivitäten in dieser Hinsicht wahr. In meinen Augen müsste das Land Baden-Württemberg da aber sehr viel aktiver sein. In Bayern hat das Thema jedenfalls einen völlig anderen, nämlich deutlich höheren Stellenwert.

Wir haben daraufhin gemeinsam mit den Städten und Gemeinden im Kreisverband des Gemeindetags eine entsprechende Resolution auf den Weg gebracht, die im Juli 2018 beschlossen worden ist. Parallel dazu gab es zahlreiche politische Initiativen in Berlin, insbesondere auch durch unseren Bundestagsabgeordneten Alois Gerig. Ergebnis: regelhaft nur ein Kanzleitrost.

Selbstverständlich stehen wir zudem in ständigen Kontakt mit den drei Netzbetreibern (Telekom, Vodafone und Telefonica). Die Bereitschaft, im ländlichen Raum eigenwirtschaftlich weiter auszubauen, ist dort allerdings nicht wirklich ausgeprägt. Überhaupt müssen wir uns bei diesem Thema dringend endlich einmal ehrlich machen. Die angeblichen Abdeckungsgrade der jeweiligen Netzbetreiber basieren ausschließlich und allein auf deren eigenen Angaben. Das kann man glauben, muss man aber nicht. Und: Ich glaube es auch definitiv nicht. Nach meiner Wahrnehmung gibt es nämlich sehr viel mehr Funklöcher bei uns, als offiziell eingeräumt werden. Das ist im Übrigen aber auch kein Thema des ländlichen Raumes allein. Man kann in Stuttgart oder Mannheim genauso leicht aus dem Netz fliegen wie im Neckar-Odenwald-Kreises. Wir sind generell, was den Mobilfunk anbelangt, in Deutschland auf dem Stand eines Entwicklungslandes.

Zum ehrlich machen gehört für mich auch: Alle Welt redet von 5 G, wir haben aber noch nicht einmal flächendeckend 4 G, also LTE-Standard. Die Politik überbietet sich da mit Seifenblasen und blendet die Fakten einfach aus. Das geht meines Erachtens so nicht.

Völlig daneben ist in diesem Zusammenhang auch die Absicht, bei der jetzt anstehenden Versteigerung den Versorgungsgrad erneut an einer bestimmten Prozentzahl der Haushalte festzumachen. Natürlich kann ich auch zuhause mit dem Mobiltelefon telefonieren oder surfen. Der Mobilfunk heißt aber bekanntlich gerade deshalb so, weil die Menschen das nicht zuhause, sondern unterwegs tun wollen (im Auto, im Zug, zu Fuß oder wie auch immer). 98 % der Haushalte sind gerade im ländlichen Raum aber vielleicht nur 50 oder 60 % der Fläche - wenn überhaupt. Da wird also erneut nur ein hoher Versorgungsgrad vorgegaukelt, der in Wirklichkeit speziell bei uns aber definitiv nicht erreicht werden wird. Einzig sachgerechter Maßstab für entsprechende Versorgungsauflagen kann deshalb nur die Fläche selbst, nicht die Zahl der Haushalte sein. Die zaghaften Ansätze der Bundesnetzagentur in dieser Hinsicht sind allerdings eher homöopathischer Natur.

Natürlich haben die drei großen Netzbetreiber keine Lust darauf, den für sie wirtschaftlich unrentablen ländlichen Raum flächendeckend auszubauen. Deshalb weinen grad auch alle große Krokodilstränen – und die Politik sitzt ergriffen daneben und reicht Papiertaschentücher. Wir machen hier grad wieder denselben Fehler wie bei Automobilindustrie. Auch dort war es schlicht und ergreifend falsch verstandene Rücksichtnahme auf große, gewinnorientierte Unternehmen, die letztlich dazu geführt hat, dass wir international mehr und mehr den Anschluss verlieren.

Dasselbe Schicksal droht uns hier jetzt wieder. Dabei wäre alles doch ganz einfach: Man könnte ja zum Beispiel die Versteigerungserlöse für die 5 G-Frequenzen gegen die Erfüllung entsprechender Versorgungsauflagen in der Fläche teilweise erlassen oder zumindest auf Jahre hinaus stunden. Warum tut man das nicht? Weil man das Geld selbst für den Bundeshaushalt will. So einfach ist manchmal die Welt. In meinen Augen ist das aber ein Skandal.

Dasselbe gilt für das Trauerspiel „Nationales Roaming“. Nur weil die drei großen Telekommunikationsunternehmen sich im Jammern und Wehklagen überbieten, werden wir auch dieses Mal wahrscheinlich kein verpflichtendes Roaming bekommen. Was heißt das? Jeder Franzose oder Italiener, der mit seinem Handy im Neckar Odenwald Kreis unterwegs ist, hat einen besseren Empfang als wir. In der EU ist das Roaming nämlich längst Standard. Und bei uns kriegen wir es nicht hin? Geht’s eigentlich noch? Müssen wir uns eines schönen Tages vielleicht alle einen französischen oder italienischen Handyvertrag besorgen, um bei uns zuhause im Neckar Odenwald Kreis einen besseren Empfang zu haben?

Letztlich haben wir es hier mit einem klassischen Fall das Marktversagens zu tun. Die drei Netzbetreiber bauen einfach nur dort aus, wo entsprechend viele Menschen leben, die dann anschließend auch Verträge mit ihnen abschließen. Das ist von der Ausgangssituation her genauso wie beim Glasfaserausbau, beihilferechtlich allerdings weitaus schwieriger in den Griff zu bekommen.

Mir wäre es allerdings schon recht, wenn die Politik dieses Problem wenigstens einmal als Problem erkennen und benennen und dann vor allem auch angehen würde, ehe jetzt schon wieder Modellregionen für den 5G-Ausbau auf Bundesebene ausgerufen werden, die unweigerlich in derselben Beihilfefalle enden werden. Beim Glasfaserausbau ist der Verlauf der Glasfasertrassen sozusagen vorgegeben, weil der Abnehmer am Ende der Trasse an einem festen Punkt der Erdoberfläche sitzt (also immobil ist). Wenn ich dorthin Glasfaser verlege und das mit einer Zuzahlung der öffentlichen Hand überhaupt erst auf den Weg bringe (so wie es bei uns ja gelaufen ist), muss ich im Grunde auf dieser Glasfasertrasse nur „open access“ garantieren.

Im Klartext heißt das: Wenn beispielsweise die Telekom baut, muss ich meinen Vertrag später nicht zwingend bei der Telekom abschließen, sondern die müssen auch die anderen Anbieter auf ihre Glasfaser lassen. Damit gibt es beihilferechtlich keine Schwierigkeiten mehr.

Die Welt im Mobilfunk ist aber eine grundlegend andere. Dort steht der Punkt, an dem der Abnehmer sitzt, nämlich gerade nicht fest. Noch einmal: Der Mobilfunk heißt deswegen Mobilfunk, weil die Menschen mobil telefonieren und surfen wollen. Und: Jetzt haben wir drei Netzbetreiber mit unterschiedlichen Abdeckungsgraden.

Wenn ich in dieser Situation einem dieser Netzbetreiber Geld oder einen Mastenstandort oder sonst irgendeinen Vorteil gebe, nützt das definitiv nur diesem einen Betreiber und verschafft ihm im Vergleich zu seinen Mitbewerbern einen Wettbewerbsvorteil. Folge: Wir haben sofort ein EU-Beihilfenproblem.

Deshalb gibt es bis jetzt auch die vollmundig angekündigten Modellregionen weder im Land noch im Bund. Trotzdem jetzt erneut so etwas in Berlin zu verkünden, ohne die grundlegende Frage beantworten zu können, ist für mich nur Augenwischerei.

Der einzig beihilfekonforme Weg, den ich in dieser Konstellation sehe, ist der Aufbau einer komplett neuen Infrastruktur, die dann allen Netzbetreibern zu denselben Konditionen angeboten wird. Ob diese darauf eingehen, ist aber sicher fraglich. Warum sollten sie ihre eigene passive Infrastruktur einfach lahmlegen und abschreiben, um sich auf eine andere aufzuschalten, die ihnen keinen größeren Vorteil verspricht?

Trotzdem verfolgen wir diesen Ansatz gerade derzeit weiter und haben deshalb den Kontakt zu einem weltweit agierenden Unternehmen hergestellt, das solche Telekommunikationsinfrastruktur baut und vermietet. Diese Gespräche stehen allerdings erst am Anfang. Ob sie in ein weiteres erfolgreiches Pilotprojekt münden, ist derzeit deshalb noch offen.

Landrat Dr. Achim Brötel Neckar-Odenwald-Kreis

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019