Komplette Kasse gestohlen

Neckarelz.Eine Registrierkasse samt Bargeld stahlen Unbekannte zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, von der Ladentheke der Filiale einer Textilreinigung in der Pfalzgraf-Otto-Straße 54 in Neckarelz. Das Geschäft war zum Tatzeitpunkt geschlossen, während in den umliegenden Läden noch Betrieb herrschte. Dabei müssen die Person einen geeigneten Moment genutzt haben, um die Kasse wegzuschaffen. Nur wenige hundert Meter weiter, am Parkplatz Waldsteige, ließen die Unbekannten das Behältnis zurück, nachdem sie eine größere Menge Bargeld daraus entnommen hatten. Das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.06.2019