Miltenberg.„Der Mann am Klavier“, Paul Kuhn, würde am 12. März seinen 90. Geburtstag feiern. Aus diesem Anlass veranstaltet Birgitte Funk in Kooperation mit der Stadt Miltenberg am Sonntag, 11. März, ab 19 Uhr ein Konzert der besonderen Art: Eine Hommage an den legendären Pianisten und Big-Band-Leader im Bürgersaal des alten Rathauses Miltenberg.

Leidenschaftlicher Musiker

In Andenken an seinen engen Freund und Mentor hat Willy Ketzer die „Paul Kuhn Family“ ins Leben gerufen. 33 Jahre stand der Schlagzeuger Willy Ketzer mit Paul Kuhn auf der Bühne – sowohl im Paul-Kuhn-Trio als auch in der Big Band des leidenschaftlichen Musikers – und ist heute selbst zur Legende geworden. In über 40 Jahren Musikgeschichte hat Willy Ketzer mit internationalen Musikgrößen gespielt, von Liza Minnelli über Tom Jones bis hin zu Johnny Cash.

Die Paul-Kuhn-Family spielt in Miltenberg in der Besetzung mit Willy Ketzer (Schlagzeug), Gaby Goldberg (Gesang), Berthold Matschat (Piano) und Martin Gjakonowski (Bass).