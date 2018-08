Kooperation mit Geburtskliniken gestärkt

Anzeige

Die Koordinationsstelle „Frühe Hilfen“ bietet Beratung zu Themen rund um die Entwicklung des Kindes an, klärt über anderweitige Unterstützungsmöglichkeiten auf und vermittelt erforderlichenfalls in Familienbildungskurse.

Dabei wird je nach Bedarf eng mit anderen Fachstellen kooperiert. Darüber hinaus kann die Koordinationsstelle im Anschluss an oder ergänzend zur gesetzlichen Hebammennachsorge, Fachkräfte mit einer Zusatzqualifikation vermitteln, die dazu befähigt sind, Eltern und Familien in belastenden Lebenssituationen in Form von aufsuchender Arbeit zu unterstützen.

Sechs Fachkräfte im Einsatz

Diese sogenannten Familienhebammen oder Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen begleiten die Familie in der Regel bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes. Derzeit stehen dem Neckar-Odenwald-Kreis sechs Fachkräfte zur Verfügung.

Die Leiterinnen der Geburtsstationen in Mosbach und Buchen waren gerne bereit, die gewinnbringende Zusammenarbeit aufzunehmen und das „Frühe Hilfen“-Infobanner für Eltern sichtbar auf den Geburtsstationen aufzustellen. Gemeinsam mit den Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen sollen Eltern dort künftig über die Unterstützungsmöglichkeiten aufgeklärt und gegebenenfalls an die Koordinationsstelle Frühe Hilfen vermittelt werden.

Eva-Maria Galm und Laura Schork, Koordinatorinnen der „Frühen Hilfen“ im Neckar-Odenwald-Kreis, zeigten sich mit der Kooperation sehr zufrieden: „Um Eltern die Angebote der ’Frühen Hilfen’ zugänglich zu machen, sind sogenannte ’Türöffner’ wie die Geburtsstationen, unverzichtbar. Eltern müssen wissen, wohin sie sich in einer belastenden Situation wenden können.

Ängste abbauen

Zudem bedarf es oftmals auch dem Abbau von Ängsten und der Förderung von Motivation, um sich Unterstützung zu suchen. Genau um diese Brücke zu schlagen, braucht es die Kooperationen mit Gynäkologen, Geburtsstationen, Kinderärzten und ähnlichen Berufsgruppen.“

Die Beratungsstelle für Kinderschutz ist dankbar für die Kooperationsbereitschaft der Geburtsstationen, die einen wichtigen Beitrag zur Schaffung positiver Startbedingungen für werdende Eltern und junge Familien im Neckar-Odenwald-Kreis beiträgt.

