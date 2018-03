Kräutertag und Living History im Angebot

Anzeige

Neu im Programm sind einige Workshops für Erwachsene. Am Gründonnerstag besteht die Möglichkeit bei einer kleinen Kräuterführung junges Grün für eine Neun-Kräuter-Suppe zu sammeln. Am Samstag, 16. Juni, findet in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber ein Filzworkshop für Erwachsene statt bei dem Sitzkissen, sogenannten „Filzzottels“ gefilzt werden. Im August besteht die Möglichkeit rechtzeitig zu Maria Himmelfahrt ein traditionelles Würzbüschel zu binden.

Im Programm sind auch wieder zwei Living History-Veranstaltungen: Am Samstag, 23., und Sonntag, 24. Juni, wird die IG lebendige Geschichte 1848/1849“ einige Schlaglichter auf Aspekte der Badischen Revolution 1848/49 werfen. Und vom 21. bis 23. September sind die Auswanderungswellen aus dem Odenwald der letzten 300 Jahre das Thema eines Living History Wochenendes, das mit den Akteuren des Studienkreises Militärgeschichte Königswinter veranstaltet wird.

Als Publikumsmagnet hat sich in den letzten Jahren das Oldtimertreffen am 10. Juni herauskristallisiert. Oldtimer-Fans treffen sich mit ihren Traktoren, Automobilen und Zweirädern aller Art bis zu den Baujahren der 1970er Jahre für einen Tag des Fachsimpelns und Begutachten auf dem Gelände des Odenwälder Freilandmuseums.

Besonderer Höhepunkt

Ein besonderer Höhepunkt ist auch die 1950er Jahre Veranstaltung an Pfingsten, bei der die Frauen der Höpfinger Spinnstube im Haus Bär aus dem Nähkästchen plaudern und mit Schmankerln der 1950er Jahre den Aufenthalt versüßen. Im Obergeschoss können sie bei einer Fruchtbowle in die Welt der jungen Wilden entfliehen. In diesem Jahr wird zudem eine Modenschau moderiert von Friederike Kroitzsch mit Kleidern der 1950er Jahre zu sehen sein. Es ist also an diesem Tag für alle Sinne etwas geboten. Am ersten Wochenende im Juli hängt beim Grünkernfest am Sonntag, 8. Juli süßlicher Geruch in der Luft.

Wie in den vergangenen Jahren finden viele der Veranstaltung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen wie der Evangelischen Erwachsenenbildung, Vereinen wie den Spinnfrauen des Höpfinger Heimatvereins oder der Gruppe Dudelquetsch und mit engagierten Privatpersonen wie den Kräuterpädagoginnen Doris Öppling und Marlene Müller und der 1950er Jahre Bloggerin Nicole Jünemann statt.

Das Museum ist vom 25. März bis 5. November geöffnet. Immer dienstags bis freitags im März, April und Oktober von 10 bis 17 Uhr, von Mai bis September von 10 bis 18 Uhr. Montags ist Ruhetag, außer feiertags. An Sonn- und Feiertagen ist die Museumsgaststätte von 11.30 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter Telefon 06286/320.

