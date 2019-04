Kreative Ideen gesucht

Mosbach.„Es ist nach wie vor unerlässlich“, so die SPD-Fraktionsvorsitzende Heide Lochmann zu Beginn der Kreisfraktionssitzung „kreative Ideen einzubringen und so zum Beispiel aus den weißen Flecken in Sachen Mobilfunk gut und vielfältig angebundene Ortschaften zu machen . „Gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen ist immer noch ein wichtiges Ziel für ländlich geprägte Kreise. Das gilt unter anderen i für die ärztliche und pflegerische Versorgung im Kreis, für die flächendeckende Mobilfunkversorgung, den ÖPNV und die Versorgung mit schulischen und sozialen Angeboten“, erweiterte Lochmann ihre Überlegungen. Deshalb seien auch ungewohnte Ideen erwünscht. Einig war sich die Fraktion, dass auch kostenfreie Kitas dazu gehören. Neben dem Sachstand zu den Kliniken berichtete Georg Nelius aus dem Landtag, dass die Ärzte-Nachwuchsgewinnung für unterversorgte Regionen bislang lediglich eine Absichtserklärung der Landesregierung sei. Das neue Pflegeberufegesetz thematisierten Nelius und Norbert Bienek. Es ist „höchste Zeit“, warf Dr. Dorothee Schlegelein, „miteinander vor allem in und mit den Kommunen und den Sozialstationen über den sinnvollen und machbaren Ausbau ambulanter Versorgung in der Pflege aus einer Hand nachzudenken, die zudem bezahlbar ist. Pflege benötigt mehr Vernetzung.“

Wie wichtig das Thema „sexualisierte Gewalt“ ist, machen sowohl die Berichte aus Berlin als und vom Frauen- und Kinderschutzhaus deutlich.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019