Kreisräte Roos und Moser verzichten

Von den fünf amtierenden grünen Kreisräten kandidieren drei wieder, berichtet die Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Simone Heitz aus Aglasterhausen. Neben ihr selbst sind das Amelie Pfeiffer aus Buchen und Gabi Metzger aus Elztal, grünes Urgestein und nach 35 Jahren deren dienstälteste Kreisrätin. Biobauer Georg Moser aus Mudau tritt nicht mehr an. Auch Dorothee Roos aus Mosbach stehe nicht mehr zur Wahl. „Die Wahlkreise Mosbach, Aglasterhausen und Elztal haben wir problemlos füllen können“, so Heitz. In Walldürn und Adelsheim habe man dagegen „die größte Mühe“. Man spreche alle Geschlechter gleichermaßen an. Aktuell habe man 22 Frauen und 29 Männer gewonnen, aber noch zehn offene Plätze. Auch Simone Heitz machte die Erfahrung, dass Frauen schwer zu motivieren seien, ein politisches Amt anzustreben. Um die Lücken zu füllen, findet am 14. März eine Nachnominierung statt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.03.2019