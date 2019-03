Kreistagskandidaten nominiert

Neckar-Odenwald-Kreis.Mit 58 Personen aus dem ganzen Landkreis, darunter sieben Frauen, gehen die Freien Wähler bei der Kreistagswahl am 26. Mai an den Start. Bei der Nominierungsversammlung in Heidersbach wurde diesmal akribisch genau hingeschaut, wer Mitglied ist. War es doch die zweite Zusammenkunft, nachdem sich beim ersten Mal jemand fälschlicherweise als Mitglied ausgegeben hatte.

Die Kandidaten-Kür sei in den Ortsvereinen gelaufen und der Kreisverband könne nun starke Listen für die Nominierung präsentieren, so der Kreisvorsitzender Bruno Herberich . Nachdem sich die Bewerber vorgestellt hatten, wurden unter der Leitung des Vorsitzenden, assistiert von den Kreisvorstandsmitgliedern Christian Ferenc und Edgar Hellwig sowie Pius Hemberger, in geheimer Wahl die folgenden Personen gewählt und ihre Reihenfolge auf den Stimmzetteln festgelegt: Wahlkreis 1 (Hardheim, Höpfingen, Walldürn): Eric Bachmann (Hardheim), Volker Rohm, Dieter Elbert (Hardheim), Dieter Goldschmitt, Jörg Dargatz (Höpfingen), Ramona Paar, Timo Link, Jürgen Meidel, Stephan Blum (Walldürn).

Wahlkreis 2 (Buchen): Hubert Kieser, Christian Ferenc, Klaus Roos, Peter Bauer, Kathrin Klohe, Herbert Wiese, Otto Kern (Buchen).

Wahlkreis 3 (Adelsheim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg, Seckach): Thomas Ludwig, Marco Aumüller (Seckach), Marco Rieß, Michael Leix (Adelsheim), Martin Brümmer, Erwin Knörzer-Ehrenfried (Osterburken), Susanne Grimm, Martin Herrmann (Rosenberg), Heinrich Hofmann (Ravenstein)

Wahlkreis 4 (Billigheim, Elztal, Schefflenz): Marco Eckl (BM Elztal), Martin Diblik, Pierre Buccellla (Billigheim), Stefan Sauter-Schnabel, Steffen Kaufmann, Dirk Wendel-Frank (Elztal).

Wahlkreis 5 (Limbach, Mudau, Waldbrunn, Fahrenbach, Neckargerach, Bin-au, Zwingenberg): Jonas Backfisch (Binau), Manuel Ehret (Fahrenbach), Sebastian Fertig (Mudau), Stefan Feurer (Neckargerach), Valentin Knapp, Adrian Schmitt (Limbach), Gerd Neukirchner (Fahrenbach), Ulrich Schaffer (Waldbrunn).

Wahlkreis 6 (Aglasterhausen, Haßmersheim, Hüffenhardt, Neunkirchen, Obrigheim): Uwe Stadler, Karl Gruppenbacher (Aglasterhausen), Tanja Welker, Johannes Höfer (Haßmersheim), Jürgen Ernst, Stefan Mütz (Obrigheim), Erhard Geörg; Christian Herberich (Hüffenhardt), Mario Hackel (Neunkirchen)

Wahlkreis 7 (Mosbach, Neckarzimmern): Petra Rutz, Kerstin Schulz, Silke Ziegler, Steffen Baier, Joachim Barzen, Serdar Bat-maz, Jens Heiler, Rolf Krüger, Dr. Gunther Leibfried, Walter Posert (Mosbach)

Johann Ziegltrum, der frühere Kreisvorsitzende aus Walldürn, sprach sich zum Schluss für eine besondere Unterstützung der Kandidatinnen aus und forderte „je drei Stimmen für die mutigen Frauen“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019