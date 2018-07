Kriegerdenkmal bekam einen neuen Standort

Anzeige

Die Suche nach einem neuen Platz bereitete großes Kopfzerbrechen. Die Anlage der Gehwege musste die Gemeinde bezahlen, ebenso 80 Prozent der Kosten für die Stützmauern. Im Jahre 1967 waren die Baumaßnahmen abgeschlossen. Da kurz zuvor das Milchhaus neu erstellt wurde, entstand mit der neuen Ortsdurchfahrt ein neues Ortsbild. Dies veränderte sich bis heute nur wenig, da das Milchhaus zwischenzeitlich der Spitzhacke zum Opfer fiel. Im Jahre 1958 feierte die Feuerwehr ihr zehnjähriges Bestehen in Uniformen mit einem imposanten Umzug.

Bevölkerung half mit

Eine Tragkraftspritze mit Anhänger wurde angeschafft und mit der Aula samt neuem Feuerwehrgerätehaus eingeweiht. Dieses Gebäude wurde auf Antrag des Ortschaftsrates im Jahre 1989 mit großer Eigenleistung der Bevölkerung saniert und erweitert. Dies geschah im Sinne eines Dorfgemeinschaftshauses mit sanitären Anlagen, Nebenraum und zukunftsorientiertem Gerätehaus mit einem Feuerwehrfahrzeug zum 50-jährigen Bestehen 1998. Im Jahre 1992 erhielt die Dorfgemeinschaft unter anderem dafür den Sonderpreis bei der kommunalen Bürgeraktion des Landes Baden-Württemberg. Nun musste für das im Zuge des Landstraßenneubaus abgebaute Denkmal ein geeigneter Platz gefunden werden. Zuerst wurde angedacht, das Denkmal in den Schulgarten zu versetzen. Bereits 1966 fand eine Bürgerversammlung statt wegen des Friedhofs Mudau. Von der Gemeinde Mudau war im Zuge des Neubaus der Leichenhalle und der künftigen Eigentumsverhältnisse des Friedhofes eine Grundsatzentscheidung für notwendig erachtet worden. Durch den Übergang von der kirchlichen auf die politische Gemeinde kam es wohl zu Kontroversen. Bislang war Mudau als Pfarreisitz der zuständige Ort für Begräbnisse, obwohl laut Bezirksamt schon im Jahre 1880 ein Friedhof angelegt werden sollte. Die Toten wurden in Folge dann mit einem Pferdegespann nach Mudau gefahren. Einen besonderen Leichenwagen gab es nicht. Das Bezirksamt bestand auf der Reinigung des Wagens und einer Sargabdeckung. Wie ging es also vor 50 Jahren weiter?

Durch die veranschlagten Kosten in Höhe von circa 300 000 DM für den Neubau der Leichenhalle in Mudau sollten die Beerdigungskosten auf 1200 bis 1400 DM steigen. In Langenelz war man bei der Gemeindeversammlung geteilter Meinung.

Im April 1966 schaltete man schließlich die Behörden zwecks Anlage eines Friedhofes und der möglichen anfallenden Kosten ein und behandelte im Juni die „Friedhofsfrage“ erneut. Nachdem die Kostenbeteiligung der Gemeinde Langenelz in Mudau nicht geklärt werden konnte, beschloss der Gemeinderat im August mit einer Stimme Mehrheit die Anlage eines Friedhofes in Langenelz. Die Meinung in der Bevölkerung blieb geteilt, zudem Pfarrer Ackermann sich dagegen aussprach.

Auch das Kriegerdenkmal sollte nunmehr beim Friedhof seinen neuen Platz finden. Der Plan wurde genehmigt und mit viel Eigenleistung wurde die Idee verwirklicht. Die Einweihung des Friedhofes mit Ehrenmal fand am 17. September 1967 statt. Die Presse berichtete seinerzeit über einen „denkwürdigen Tag für die kleine Odenwaldgemeinde. Die Schaffung des Langenelzer Friedhofes ist eine Tat für Generationen“.

Im Juni 1968 wurden die Maurerarbeiten für die Leichenhalle vergeben. Durch erhebliche Geldspenden und Eigenleistung der Bevölkerung wurden die Bauarbeiten nach einem Jahr zum Abschluss gebracht und am 15. Juni 1969 erfolgte die Weihe durch den Ortsgeistlichen der Pfarrei Mudau, Pfarrer Otto Ackermann. Da sich die Feuerwehr 1968 zum 20- jährigen Bestehen eine Fahne zulegte, wurde die Fahnenweihe im Jahre 1969 mit der neuen Ortsdurchfahrt ein Fest des ganzen Dorfes und der Umgebung. Hans Slama

