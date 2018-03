Künftig Flächen als Bienenweide umgestalten

Anzeige

Fahrenbach.Bei der Mitgliederversammlung des Naturparks Neckartal-Odenwald in Robern wurden neben dem Ergebnis des Jahres 2017 auch die geplanten Aktivitäten für das laufende Jahr vorgestellt.

Der Vorsitzende des Vereins, Landrat Dr. Achim Brötel, und der Hausherr, Bürgermeister Jens Wittmann eröffneten die Veranstaltung. Die Geschäftsführerin Cordula Samuleit machte schnell klar: „Das Naturparkjahr 2017 war ein Jahr voller Events, die Aufmerksamkeit auf unsere Region lenkten.“ Veranstaltungen wie der Brunch auf dem Bauernhof, die Naturparkmärkte in Neunkirchen, Seckach, Mosbach, Neckargemünd und Hirschberg waren „nur die Spitze des Eisbergs“.

Neben dem Naturpark Neckartal-Odenwald haben auch die Kommunen und Vereine im Naturpark zahlreiche Aktionen zur Umweltbildung, Erholungswertsteigerung sowie zum Erhalt des natürlichen und kulturellen Erbes durchgeführt. Der Naturpark fördert die insgesamt 30 Maßnahmen, die 2017 beantragt wurden, mit circa 467 000 Euro aus Mitteln des Landes und der EU. Karl-Heinz Dunker vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord stellte das Projekt „Blühende Naturparke“ vor, welches das erfolgreiche Konzept auch in den Odenwald tragen soll. Zusammen mit interessierten Kommunen und privaten Landnutzern sollen Flächen für die kommenden Jahre als Bienenweide gestaltet werden. In diesem Rahmen sei auch die Wanderausstellung „SchmetterlingReich“ in der Zeit vom 12. Mai bis zum 30. Juli im Naturparkzentrum zu sehen und vor allem auch zu erleben. Die Naturparkmärkte fänden laut Dunker in der Region immer mehr Anklang. Auch in diesem Jahre würden in fünf Gemeinden des Naturparks die beliebten Märkte mit regionalen Produkten stattfinden. Der Naturpark werde wieder viele Projekte von Kommunen und Vereinen mit Sachverstand und Fördergeldern unterstützen.