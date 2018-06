Kultur und Fußball miteinander verbunden

Anzeige

Hardheim/Erfeld.Der Jahresausflug der AH-Fußballer aus den Gemeinden Erfeld, Gerichtstetten, Buch, Hardheim und Walldürn führte vier Tage in die Bundeshauptstadt Berlin.

So startete die bestens organisierte Reise (Organisator: Bernd Strebel) am Donnerstagvormittag mit dem Bus (Fahrer: „Conti“ Erich Wüst) in Richtung Berlin. Schon die Hinfahrt war ein Erlebnis. Man besuchte bei hochsommerlichen Temperaturen zwei Badeseen und nutzte diese zur Abkühlung. Spät am Abend angekommen, bezog man dann Quartier.

Am Freitagmorgen ging es geschlossen in Richtung Brandenburger Tor, Pariser Platz, Hotel Adlon und zu weiteren Sehenswürdigkeiten, ehe man dann am Nachmittag den „Bundestag“ auf Einladung von Bundestagsabgeordneten Alois Gerig Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft besuchte.