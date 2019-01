Ländlicher Raum darf nicht abgehängt werden

Mosbach.Zu der dringend erforderlichen Änderung der Förderrichtlinien des kommunalen Straßenbaus beim Land vorstellig werden, das war der Auftrag, den der Kreistagsausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr im November der Kreisverwaltung erteilt hatte.

Diesem kam Landrat Dr. Achim Brötel mit einem Schreiben an Verkehrsminister Winfried Hermann umgehend nach. Darin unterstrich er, die Förderung durch das Land habe sich aus Sicht des ländlichen Raums deutlich verschlechtert.

Festgemacht hatte er dies daran, dass der Fördersatz von 70 auf 50 Prozent abgesenkt worden war. Auch verwies er darauf, dass nur Straßen gefördert werden, deren Verkehrsstärke über dem Durchschnitt der Kreisstraßen des jeweiligen Landkreises liegen. „Das bedeutet in der Praxis, dass ein Großteil der Straßen im ländlichen Raum völlig unabhängig von ihrem tatsächlichen Erhaltungs- und Ausbauzustand dadurch von einer Förderung ausgeschlossen ist.“

Diesen Missstand sieht so auch der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, der auf eine Mehrfertigung des Schreibens geantwortet hat.

Es dürfe nicht sein, dass der ländliche Raum aufgrund geltender Bestimmungen beim Bau oder der Modernisierung von Straßenverkehrswegen abgehängt werde. Daher berichtete er von Gesprächen mit dem Verkehrsminister, in denen beide das Ziel geteilt hätten, die Kriterien der entsprechenden Verwaltungsvorschrift zu ändern.

Konkret wolle man „eine Öffnung dahingehend schaffen, dass neben der Verkehrsbelastung auch weitere Kriterien, wie beispielsweise Verkehrssicherheit oder Ausbauzustand, berücksichtigt werden sollen.“ Dies würde auch den Zielen und Ansprüchen des Kabinettsausschusses Ländlicher Raum entsprechen.

Über diese Antwort freute sich Landrat Brötel. „Das zeigt, dass unser Anliegen verstanden wurde und wir hoffentlich auf den besonders dringlich auszubauenden Strecken bald vorankommen.“

Dies ist unter anderem die Kreisstraße 3969 Waldauerbach - Schloßau, wo es gerade im Begegnungsverkehr regelmäßig zu kritischen Situationen kommt.

Zum anderen müsse, so der Landrat auch schon in seinem Schreiben an den Verkehrsminister, die Kreisstraße 3900 von der L 519 bei Seckach bis zur Tropfsteinhöhle Eberstadt zu Ende ausgebaut werden. Dort gebe es erheblichen Schwerlastverkehr sowie einen überdurchschnittlich hohen Busverkehr zu den Eberstadter Höhlenwelten.

Dabei verwies er erneut darauf, dass gerade die Busverkehre kreisweit auf vernünftig ausgebaute Straßen angewiesen seien.

Dem werde die bisherige Orientierung an der durchschnittlichen Verkehrsbelastung aber nicht gerecht.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.01.2019