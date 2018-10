Lärmschutz in Adelsheim Thema

Adelsheim.Mit Lärmschutzwänden und Schallschutzfenstern entlastet die Deutsche Bahn die Orte entlang der Bahnstrecke Heilbronn–Würzburg künftig vom Lärm durchfahrender Züge. Aktuell liegen die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchungen für Adelsheim vor. Über die Maßnahmen aus dem Programm „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes“ informieren Bahn und Stadt Anwohner am Donnerstag, 11. Oktober, um 18 Uhr im Kulturzentrum in Adelsheim. Die Ingenieure der Bahn stellen die Ergebnisse des Gutachtens vor. Im Anschluss haben die Gäste die Möglichkeit, ihre Fragen an die Projektleitung zu richten. Von Seiten der Stadt wird Bürgermeister Gramlich an der Veranstaltung teilnehmen.

