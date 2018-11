Lagerhalle brannte

Möckmühl.Nach einem Brand in einer Lagerhalle bei Möckmühl sucht die Polizei nach Zeugen. Das Feuer wurde am Mittwoch, gegen 8 Uhr, gemeldet. Die Feuerwehren aus Möckmühl und Neckarsulm konnten nicht verhindern, dass die in der Halle untergestellten Maschinen zerstört wurden. Auch zwei Holzschuppen und mehrere Bäume wurden durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf über 100 000 Euro geschätzt. Die Lagerhalle stand auf dem Gewann Schwärz, in der Nähe des Brennholzlagerplatzes zwischen Möckmühl und Reichertshausen. Die Brandursache ist unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06298/92000 entgegen.

