Land fördert Landkreis

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Land unterstützt den neckar-Odenwald-Kreis und damit den Tierschutzverein bei dringend notwendigen Bau- und Sanierungsmaßnahmen.

„Unsere Tierschutzorganisationen in Baden-Württemberg leisten hervorragende Arbeit bei der Unterbringung von Fundtieren, bei der Beratung von Tierhaltern sowie in Tierschutzfällen. Leider ist bei vielen Tierschutzvereinen das Geld knapp, während gleichzeitig in den Tierheimen bauliche Maßnahmen oder Sanierungen ausstehen. Wir stellen daher jährlich 500 000 Euro zur Verfügung, die mit unserer Tierheimförderung den Kommunen und den Tierschutzvereinen im Land zugutekommen“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL.

„Wir fördern den Landkreis Neckar-Odenwald, der für den Tierschutzverein Mosbach und Umgebung einen Antrag auf Tierheimförderung gestellt hatte, mit 22 000 Euro.“

Das Tierheim in Elztal-Dallau versorgt Fund- und Abgabekatzen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sowie der Stadt Eberbach. Der Quarantäneraum, die Krankenstation und der Behandlungsraum für Katzen sind sanierungsbedürftig.

