„Landfrauen haben einiges auf dem Kasten“

Köstliches aus Hefeteig zaubern 15 „LandFrauen“ bei einem Kochkurs in den Räumen der Schule am Limes. Auf den Tisch kommen nicht nur deftige Hauptspeisen, sondern auch ein süßer Nachtisch.

Osterburken. Mehr als 100 Mitglieder gehören dem Ortsverein Bauland des „LandFrauenverbands Württemberg-Baden“ an. 15 davon bereiten vor wenigen Tagen bei einem Kochkurs in der Küche der Schule am Limes in Osterburken ganz besondere „Leckerbissen“ zu – sowohl süße, als auch deftige.

Die FN dürfen den Frauen beim Kreieren der Speisen über die Schulter schauen – und nutzen auch die Chance, vorab mit der Referentin zu sprechen.