Landkreis erhält 8,4 Millionen Euro

Neckar-Odenwald-Kreis.Mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 8,4 Millionen Euro erhält der Landkreis Neckar-Odenwald die größte Förderung aus dem Ausgleichstock des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Insgesamt wurden 19,8 Millionen Euro an Fördergeldern in der ersten Verteilungsrunde für sieben Landkreise bewilligt.

Viele Sanierungsmaßnahmen

Für die Sanierung, Erweiterung und den Umbau des Burghardt-Gymnasiums Buchen werden 1,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Eine Million Euro erhält Walldürn für die Generalsanierung der Grundschule. Bewilligt wurden außerdem 2,7 Millionen Euro für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule Limbach und 1,7 Millionen Euro für die Modernisierung des Freibades mit behindertengerechten barrierefreien Umbauten und energetischer Sanierung in Schwarzach. Die Gemeinde Hardheim erhält 80 000 Euro für den Bau eines Radweges zwischen Erfeld und Gerichstetten, um die Lücke zum betstehenden Erftal-Mühlenradweg zu schließen. 24 000 Euro gibt es für Rosenberg zum barrierefreundlichen Umbau der Bahnunterführung im Ortsteil Hirschlanden. Zur Erneuerung der Gehwege bei der Ortsdurchfahrt (L 583) erhält Seckach 129 000 Euro.

Die weiteren Fördergelder gehen an: Aglasterhausen, energetische Sanierung und Erweiterung der Verwaltungsstelle im Ortsteil Michelbach (90 000 Euro); Billigheim, Neubau des Kindergartens St. Michael (600 000 Euro); Binau, Neuanlage von öffentlichen Stellplätzen in der Ortsmitte (94 000 Euro); Haßmersheim, Wohnumfeldmaßnahme „Hauptstraße bei der ehemaligen Sandsteinschule“ in Hochhausen (101 000 Euro); Hüffenhardt, Umbau eines Tennisplatzes in ein Fußball- und Volleyballspielfeld (20 000 Euro); Neckargerach, Umgestaltung der Außenanlage des evangelischen Kindergartens (21 000 Euro); Neunkirchen, Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr (18 000 Euro); Schefflenz, Fahrzeug für die Feuerwehr (76 000 Euro); Waldbrunn, Straßensanierung Talstraße/Rohlederstraße in Waldbrunn (134 000 Euro); Zwingenberg, Sanierung des Kleinspielfeldes des Sportvereins (15 000 Euro).

Die Sitzung zur ersten Verteilungsrunde der Fördergelder fand am Mittwoch beim Regierungspräsidium statt. Darin ging die Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder auch auf die wirtschaftliche Situation der Gemeinden ein: Nach der jüngsten Mai-Steuerschätzung sei bis zum Jahr 2023 mit wachsenden Steuereinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden zu rechnen, wenn auch in etwas geringerem Ausmaß als es die Steuerschätzung vom Herbst 2018 erwarten ließ.

Dies sei Ausdruck der insgesamt guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland sowie eines robusten Arbeitsmarkts mit deutlichen Lohn- und Gehaltszuwächsen. Die Entwicklung bei Ländern und Kommunen verlaufe dabei etwas besser als beim Bund.

Die seit Jahren andauernde konjunkturelle Entwicklung wirke sich bei den Kommunen positiv auf die Entwicklung der Kommunalfinanzen einer Mehrzahl der Kommunen aus. Trotz reger Investitionstätigkeit gehe vielerorts die Verschuldung im Kernhaushalt zurück oder steige allenfalls geringfügig an, erklärte Felder. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus hielten sich die Belastungen für den zusätzlichen Schuldendienst weiter in einem überschaubaren Rahmen.

