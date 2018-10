„Leben für viele Menschen besser machen“

Neckar-Odenwald-Kreis.Bei der jüngsten Kreisvorstandssitzung der SPD Neckar-Odenwald stand die Vorbereitung der anstehenden Veranstaltungen und Wahlen im Mittelpunkt. Die Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Heide Lochmann stellte dabei die Grundzüge des Programms zur Kreistagswahl vor.

Neben den organisatorischen Vorbereitungen zu den Wahlen im kommenden Mai wurde über das schlechte Erscheinungsbild der Regierungskoalition in Berlin diskutiert. Der Abwärtstrend im Bund sei nur durch „glaubwürdige und verlässliche Politik über eine lange Strecke“ zu stoppen. Und durch Politiker, die die Demokratie stärken. Viel Unterstützung finde die konsequente Umsetzung von SPD-Themen, insbesondere die sozialen Themen, die vielen Menschen helfen.

Gleiche Chancen für Männer und Frauen am Arbeitsmarkt sind besonders wichtig., so die stellvertretende Kreisvorsitzende und ehemalige MdB Dr. Dorothee Schlegel. Politik für die Menschen bedeute, Familien zu unterstützen und allen Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen, so der Kreisvorsitzende Jürgen Graner. Die Grünen in Baden-Württemberg hätten beschlossen, dass sie für sozial gestaffelte Beiträge in der Kinderbetreuung sind. In vielen Kommunen sei das schon seit vielen Jahren bei der ganztägigen Betreuung Realität, so MdL Georg Nelius. Die SPD im Kreis habe mit der parlamentarischen Staatssekretärin MdB Rita Schwarzelühr-Sutter beim Sommerempfang Ende Juli, mit der Veranstaltung Mobil im Alter im September und zuletzt mit dem Fraktionsvize der SPD im Landtag MdL Dr. Stefan Fulst Blei deutlich gemacht, um was der SPD gehe: beitragsfreie Kindergärten, bezahlbare Wohnungen, Ausbau des ÖPNV und eine flächendeckende Versorgung und Pflege im Ländlichen Raum. „Das sind unsere Ziele, um das Leben für viele Menschen besser zu machen“, so Kreisvorsitzender Jürgen Graner abschließend.

Dies seien auch die Themen, wenn am Freitag, 26. Oktober, die stellvertretende Vorsitzende der SPD Bundestagsfraktion MdB Katja Mast zu Gast im Hotel Restaurant „Lamm“ in Mosbach ist. Katja Mast (Wahlkreis Pforzheim/Enz) wird zur Umsetzung der arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Anliegen der SPD im Koalitionsvertrag sprechen und mit den Anwesenden anschließend diskutieren. Mast ist mit Malu Dreyer zusammen für die Lenkungsgruppe „Zukunft der Arbeit“ im SPD-Erneuerungsprozess zuständig und wird von ihrer Arbeit dort berichten.

