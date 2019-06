Lebensgefährliche Brandverletzungen erlitten

Schwarzach.Lebensgefährliche Brandverletzungen hat sich eine 81-jährige Frau beim Brand ihrer Wohnung am Mittwochabend, kurz nach 22 Uhr, in Schwarzach zugezogen. Die Rettungsleitstelle wurde um 22.10 Uhr über das Feuer informiert und alarmierte Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Vor Ort fanden die Retter eine brennende Dachgeschoss-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Wachtbuckel“ in Schwarzach vor. Die Frau wurde von Ersthelfern aus ihrer Wohnung gerettet und mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik gebracht.

Die Feuerwehr, welche mit 35 Einsatzkräften vor Ort war, verhinderte, dass sich der Brand auf das gesamte Haus ausbreitete, und löschte das Feuer. Die Wohnung der Seniorin wurde jedoch komplett zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Hinweise auf Brandstiftung gibt es derzeit nicht. Brandermittler der Kriminalpolizei versuchen nun die Ursache herauszufinden.

