Leerstehendes Gebäude brannte

Schefflenz.Der Dachstuhl eines leerstehenden Gebäudes in Schefflenz hat am Montag gebrannt. Aus dem Haus in der Talstraße, in dem sich keine Personen befanden, stieg gegen 15.40 Uhr starker Rauch auf. Zahlreiche Feuerwehrmitglieder – 47 Einsatzkräfte aus Schefflenz und zwölf aus Mosbach – löschten das Feuer. Der Sachschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen circa 80 000 Euro. Der Brand wurde offenbar durch Bautätigkeiten verursacht. Es wurde niemand verletzt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019