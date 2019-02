Liberale starten in das Wahlkampfjahr

Neckar-Odenwaldkreis.Die Freien Demokraten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis trafen sich im Restaurant „Akropolis“ in Walldürn zur Kreismitgliederversammlung. Auf der gut besuchten Sitzung diskutierten die Mitglieder vor allem über die Vorbereitungen auf die Kommunalwahl am 26. Mai.

Nach den Begrüßungsworten leitete der Kreisvorsitzende und Obrigheimer Bürgermeister Achim Walter die Versammlung mit aktuellen Einblicken aus dem Kreistag ein. „Die nächste Kreistagswahl wird sehr stark vom Generationenwechsel geprägt sein.“, so Walter in seinen Ausführungen zu den Rahmenbedingungen der Kommunalwahl. Dass sich dieser Wandel auch auf die Liberalen auswirkt, zeigt sich eindrucksvoll an den seit Juli 2018 neu gegründeten Jungen Liberalen Neckar-Odenwald, die nun auch verstärkt in der FDP Position beziehen.

Der stellvertretende Kreisvorsitzende der Jungliberalen, Pascal Schejnoha, fasste die Anspruchshaltung der JuLis gegenüber der FDP zusammen: „Die Freien Demokraten brauchen ein starkes Programm, in dem unter anderem Bildung, Mobilität und Jugendarbeit im Kreis ein starkes Gewicht bekommen.

Hier wollen wir für die junge Generation einen progressiven Beitrag leisten.“ Bei der Kommunalwahl werden voraussichtlich vier junge Liberale für den Kreistag kandidieren.

Der Europakandidat für den Wahlkreis Neckar-Odenwald-Main-Tauber, Daniel Obst, berichtete vom Europaparteitag der FDP in Berlin, auf dem das Wahlprogramm der Freien Demokraten beschlossen wurde.

Programm festlegen

Die kommenden Wochen werden sich für die Liberalen vor allem um die Festlegung des kommunalen Wahlprogramms sowie die Themen im Wahlkampf drehen. Achim Walter zeigte sich dabei zuversichtlich, „dass die FDP im Kreistag dieses Jahr ein zweites und vielleicht auch ein drittes Mandat erlangen kann. Die FDP im Neckar-Odenwald ist offen für Interessenten innerhalb und außerhalb der Partei mit neuen Ideen und Impulsen und lädt diese dazu ein.“ Ganz besonders freute er sich darüber, dass der Kreisverband an diesem Abend zwei Neumitglieder begrüßen und aufnehmen konnte. Voraussichtlich am 11. März werden die Freien Demokraten in einer Wahlkreiskonferenz ihre Kandidaten für die Kommunalwahl aufstellen und die programmatischen Eckpfeiler konkretisieren.

