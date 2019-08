Liberale wollen „neu denken“

Dallau.Die FDP im Neckar-Odenwald-Kreis hat auf ihrer jüngsten Mitgliederversammlung im Landgasthof „zur Pfalz“ in Dallau die Weichen für die Erneuerung ihres Kreisverbands gestellt. Mit dem einstimmig beschlossenen Antrag „Denken wir neu – Agenda 2021 für die Freien Demokraten Neckar-Odenwald“ setzen sich die Liberalen neue Ziele, um gestärkt bei den kommenden Landtags- und Bundestagswahlen auftreten zu können, so deren Kreisvorsitzender Achim Walter.

Der Vorsitzende und jüngst wiedergewählte Kreisrat begrüßte die Mitglieder zur Sitzung und freute sich insbesondere über die hohe Teilnehmerzahl. „Die Tendenz der letzten Wochen und Monate setzt sich damit weiter fort“, so Walter. Gleich vier neue Mitglieder konnte die FDP an diesem Abend in ihren Reihen aufnehmen. Nach der Aufnahme der Neumitglieder folgte eine Antragsberatung, die sich mit der programmatischen und strukturellen Weiterentwicklung der Liberalen im Landkreis beschäftigte.

„Klarer Handlungsbedarf“

Auf der Sachebene soll der Aufbau einer Kreisbeschlusslage initiiert werden, die die konkreten Haltungen der FDP insbesondere in Bezug auf kommunal relevante Themen darstellen wird. „Hier haben wir einen klaren Handlungsbedarf“, wie der Kreisvorsitzende der Jungen Liberalen vor Ort, Pascal Schejnoha, feststellte. Gleichzeitig will die FDP auch an ihrer Außenwirkung arbeiten und mehr Präsenz in der Fläche zeigen. Der Kommunalwahlkampf habe bewiesen, dass „die Freien Demokraten bei vielen Themen die Bürger überzeugen konnten, aber die politischen Botschaften noch zu selten Gehör finden“, so Schejnoha weiter. Dazu wollen die Liberalen attraktivere Beteiligungsformate schaffen und unter anderem in den sozialen Medien stärker präsent sein.

Auch organisatorisch sollen mit der nächsten Kreisvorstandswahl im Spätherbst neue Zeiten anbrechen, so Walter. Der Kreisverband will die Vorstandsämter stärker nach Zuständigkeiten formieren und Beisitzer ressortbezogen einbinden. Darüber hinaus wurden unterschiedliche strukturelle Maßnahmen im Bereich der Neumitglieder-Verwaltung, Kommunikation und Wahlkampf beschlossen, die die FDP im Neckar-Odenwald-Kreis effizienter und digitaler machen sollen.

Nach dem einstimmigen Beschluss bedankte sich Achim Walter bei Pascal Schejnoha, Martin Berberich und Oliver Renn, die den Antrag zur Neuausrichtung der Liberalen federführend ausgearbeitet haben. Im Anschluss an die Sommerpause werden sich die Liberalen Mitte September zu ersten programmatischen Themenabenden zusammenfinden, um die weitere Zielrichtung festzulegen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.08.2019