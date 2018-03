Anzeige

Miltenberg.Es ist eine Tradition: Immer am 17. März wird im Caritas-Treffpunkt Café „fArbe“ in Miltenberg der St. Patrick’s Day gefeiert. Erneut haben sich in diesem Jahr mit Rüdiger Horn und Reinhard Frankl gleich zwei herausragende Interpreten irischer Folklore bereit erklärt, den Abend zu gestalten.

Verstärkung erhalten

Der St. Patrick’s Day hat auch viel mit Lebensfreude und Geselligkeit zu tun. Es geht darum, Freunde wieder zu treffen oder neue kennenzulernen – auch im Café „fArbe“ der Caritas in Miltenberg, in dem es schon seit einem Jahrzehnt Lieder zum St. Patrick’s Day gibt.

Die meisten dieser Abende hat der über den Untermain hinaus bekannte Sänger und Gitarrist Rüdiger Horn gestaltet, der sich insbesondere dem irischen Folk verschrieben hat. Im vergangenen Jahr wurde er unterstützt durch Reinhard Frankl, Musiker und Liedermacher aus Aschaffenburg.