Lotto unterstützt die Schlossfestspiele

Mosbach.Ein wenig Glück für die Schlossfestspiele Zwingenberg in Form eines Schecks in Höhe von 3500 Euro brachte Christoph Grüber, Geschäftsführer der zuständigen Regionaldirektion von Lotto Baden-Württemberg, mit ins Landratsamt. „Im Rahmen unserer Kulturförderung unterstützen wir gern wieder diese wunderbaren Festspiele“, sagte er bei der Übergabe. Dafür dankte der Vorsitzende des Trägervereins der Festspiele Landrat Dr. Achim Brötel auch im Namen seines Stellvertreters Bürgermeister Norman Link sowie den Geschäftsführerinnen Heike Brock und Ilka Zwieb: „Wir schätzen diese Treue sehr. Sie ist uns Ansporn, Produktionen auf höchstem Niveau direkt vor der Haustüre zu präsentieren. Und wir sind stolz, dass Zwingenberg inzwischen ein auch über die Region hinaus bekannter Standort für großen Opern- und Musicalgenuss geworden ist.“ Die ersten Veranstaltungen seien schon fast ausverkauft, so der Landrat weiter. Damit die Verfügbarkeit der Karten am Ende kein Glücksspiel wird, könne man diese ganz bequem online unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de, über das Kartentelefon unter Tel. 06263/45154 und bei den Touristeninformationen der Region bestellen. Bild: Schlossfestspiele

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.05.2019