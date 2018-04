Made in Neckartal-Odenwald

Anzeige

Eberbach.Zum zweiten Mal findet am Sonntag, 15. April, ein Naturparkmarkt in Eberbach statt und öffnet damit das Schaufenster der Region mit seiner Vielzahl an Produkten aus dem gesamten Naturpark Neckartal-Odenwald.

Kennzeichen vielfältiger Waren

Die rund 45 Stände befinden sich auf dem Leopoldsplatz und dem Thononplatz und laden von 11 bis 17 Uhr zum Schauen, Verweilen, Probieren und Einkaufen ein. „Made in Naturpark Neckartal-Odenwald“ ist das Kennzeichen der vielfältigen Waren, die von frischen, gesunden Lebensmitteln und Spezialitäten, handwerklich gefertigten Produkten, aber auch Kosmetika, Pflanzen und Kräuter reichen.

Führung durch die Stadt

Außerdem ist um 11.30 Uhr und 13.30 Uhr eine Stadtführung durch die Neckarstadt geplant und die Erlebnisausstellung im Naturparkzentrum im Thalheimschen Haus direkt am Marktgelände ist während der Marktzeit geöffnet.