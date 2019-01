Madonnenlandbahn fährt wieder

Neckar-Odenwald-kreis.Die Westfrankenbahn nimmt ab dem 12. Januar den Wochenend-Zugverkehr auf der Madonnenlandbahn weitestgehend wieder auf.

Nur einzelne Verbindungen an den Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen werden noch mit Bussen durchgeführt.

Die Abfahrt der Busse erfolgt an den bekannten Haltestellen für Schienenersatzverkehr, abweichend von den Bahnhöfen in Bödigheim an der Kirche, Buchen Ost in der Eberstadter Straße, Hainstadt Ort, Rippberg Bahnhofstraße, Schneeberg an der Kirche und Breitendiel an der B 469.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.01.2019